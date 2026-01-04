Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP

(GLO)- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ là phong trào mà trở thành hướng đi chiến lược, giúp các hộ sản xuất, hợp tác xã ở Gia Lai nâng tầm nông sản, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Xây dựng niềm tin với người tiêu dùng

Từ gian bếp nhỏ giữa núi rừng An Lão, sản phẩm thịt heo gác bếp H’re của chị Đinh Thị Bích Ngọc (thôn 5 An Trung, xã An Vinh) ra đời từ chính tình yêu quê hương và ký ức văn hóa của đồng bào miền núi.

Trước đây, thịt heo gác bếp chỉ xuất hiện vào những dịp lễ, Tết - vừa là cách dự trữ thực phẩm mùa mưa, vừa thể hiện sự khéo léo và hiếu khách của mỗi gia đình.

Chị Đinh Thị Bích Ngọc (thôn 5 An Trung, xã An Vinh) tâm huyết với sản phẩm thịt heo gác bếp của gia đình. Ảnh: T.Lợi

Từ những giá trị truyền thống ấy, năm 2024, chị Ngọc mạnh dạn thành lập hộ kinh doanh tạp hóa Minh Khuê, đưa món ăn quen thuộc ra thị trường với quy trình sản xuất bài bản.

Thịt heo được thu mua từ các hộ trong xã và vùng lân cận, có giấy kiểm dịch thú y; các công đoạn sơ chế, tẩm ướp gia vị, gác bếp hun khói tự nhiên được thực hiện cẩn trọng, sau đó đóng gói, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Năm 2024, hộ kinh doanh tạp hóa Minh Khuê có doanh thu gần 90 triệu đồng, năm 2025 vượt mốc 100 triệu đồng.

Nhận thấy OCOP là “đòn bẩy” để mở rộng thị trường, chị Ngọc chủ động đăng ký tham gia chương trình và được Hội đồng OCOP chấp thuận, đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng, còn là cách giúp sản phẩm nâng cao uy tín, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, từng bước đưa hương vị núi rừng An Lão đến với người tiêu dùng ở các đô thị lớn.

Tại thôn Tam Điệp (xã Kon Gang), HTX Nông nghiệp Tam Điệp Xanh lại chọn hướng phát triển cà phê chế biến sâu. Sản phẩm cà phê bột Pôm Đon lần đầu đăng ký và đạt OCOP 3 sao được làm từ nguồn cà phê Robusta sẵn có của địa phương, nơi có đất đỏ bazan màu mỡ và khí hậu phù hợp.

Điểm khác biệt của Pôm Đon nằm ở quy trình chế biến. Cà phê được sơ chế theo phương pháp truyền thống, kết hợp công nghệ chế biến ướt Honey và phơi trên sàn lưới nên giữ được vị ngọt tự nhiên và hương thơm đậm đà. Ngay cả tên gọi “Pôm Đon” theo tiếng Bahnah nghĩa là “chung tay, đoàn kết” cũng thể hiện tinh thần gắn bó của các hộ nông dân cùng nhau chăm sóc, thu hái và chế biến cà phê.

Ông Phạm Văn Kha - Chủ tịch HTX Nông nghiệp Tam Điệp Xanh - cho hay: HTX được thành lập năm 2024 với mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây cà phê. Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ, các thành viên đã liên kết để trao đổi kỹ thuật, đầu tư nhà xưởng, dây chuyền chế biến. HTX hiện có 16 thành viên, vùng nguyên liệu hơn 50 ha và nếu tính cả vệ tinh lên đến hơn 200 ha. Ngoài cà phê bột Pôm Đon, mỗi năm, HTX còn xuất bán hàng chục tấn cà phê nhân Honey cho các đối tác.

Việc đăng ký OCOP 3 sao được xem là bước đi chiến lược, giúp HTX khẳng định nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm

HTX Nông nghiệp Ân Nghĩa (xã Kim Sơn) lần đầu tiên đăng ký gạo lúa hữu cơ Hương Châu 6 tham gia sản phẩm OCOP 3 sao. HTX hiện duy trì 2 ha lúa hữu cơ, sản xuất ổn định 2 vụ mỗi năm. Hàng năm, HTX cung ứng ra thị trường hơn 4 tấn gạo với giá bán 20.000 đồng/kg.

Gạo hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Nghĩa (xã Kim Sơn) được đề nghị công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: T.Lợi

Theo ông Huỳnh Văn Thu - Phó Giám đốc HTX, sản xuất hữu cơ không chỉ tăng thu nhập mà còn hướng đến bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng. Cùng với việc duy trì quy trình canh tác hữu cơ, HTX chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc đăng ký sản phẩm OCOP 3 sao được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp hạt gạo Kim Sơn từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Bà Nguyễn Thị Thế Vy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh - thông tin: Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2-2025 ghi nhận tín hiệu tích cực, khi trong số 28 sản phẩm tham gia, có đến 18 sản phẩm lần đầu đăng ký. Điều này cho thấy các chủ thể ngày càng nhận thức rõ vai trò của OCOP trong việc nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Sau 7 năm triển khai, toàn tỉnh có 981 sản phẩm OCOP còn hạn, trong đó 851 sản phẩm đạt 3 sao, 123 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 5 sao, với 507 chủ thể tham gia.

Mỗi sản phẩm OCOP vừa phản ánh sự đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, vừa thể hiện khát vọng vươn lên, gìn giữ giá trị truyền thống của từng vùng đất. Tuy nhiên, tham gia OCOP cũng đồng nghĩa với cam kết lâu dài về chất lượng, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Ông Trương Quang Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh - đánh giá: “Khi OCOP được nhìn nhận như một hành trình dài hạn, sản phẩm địa phương không chỉ “có sao”, mà còn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn Gia Lai theo hướng hiện đại và giàu bản sắc”.