Mở rộng mô hình lúa hữu cơ, hướng đến sản xuất bền vững

(GLO)- Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã nhân rộng mô hình “Sản xuất lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại nhiều địa phương.

Việc làm này nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi dần sang phương thức sản xuất bền vững nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường.

Ông Huỳnh Việt Hùng-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh-cho biết: Mô hình được triển khai từ năm 2024 trên diện tích 24 ha tại phường Hoài Nhơn Đông và các xã: Ân Hảo, Vạn Đức, Tuy Phước Đông.

Triển khai mô hình, Trung tâm hỗ trợ 50% giống, vật tư nông nghiệp là phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận hữu cơ.

Mô hình sản xuất lúa đạt chuẩn hữu cơ, giúp nông dân phường Hoài Nhơn Đông tăng lợi nhuận lên 30% so với trước đây. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và các HTX tổ chức tập huấn kỹ thuật, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống đồng hỗ trợ nông dân quy trình sản xuất, từ ủ giống, làm đất, gieo sạ, bón phân, xử lý cỏ và sâu bệnh gây hại đến thu hoạch và liên kết bao tiêu sản phẩm.

Đến nay, có 6 ha tại phường Hoài Nhơn Đông và Ân Hảo được cấp chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ; năng suất đạt từ 5 - 7,8 tấn/ha tùy vụ.

Sau 4 vụ triển khai mô hình, kết thúc vụ Hè Thu 2025, 3 ha lúa của 25 hộ ở phường Hoài Nhơn Đông đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Ông Ngô Đình Tuy-Phó Chủ tịch UBND phường-cho biết: Mô hình mang lại nhiều lợi ích khi giúp người dân thay đổi được thói quen từ sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học trong chăm sóc cây lúa để tạo ra sản phẩm an toàn, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng.

Bên cạnh đó, năng suất lúa tuy không cao hơn so với diện tích áp dụng kỹ thuật canh tác thông thường trước đây nhưng sản phẩm không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nên bán được giá cao hơn so với giá thị trường từ 2.000-3.000 đồng/kg.

“Qua tổng kết, năng suất lúa đạt từ 7,3-7,8 tấn/ha/vụ, lợi nhuận thu được từ 16 - 20 triệu đồng/vụ/ha, cao hơn 30% so với ruộng đối chứng. Đặc biệt, từ sản phẩm lúa tham gia mô hình, mới đây, phường đã phối hợp với HTX Nông nghiệp Hoài Mỹ xây dựng chứng nhận OCOP và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm Gạo trắng Hoài Mỹ. Đây là động lực để phường tiếp tục nhân rộng mô hình, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập”-ông Tuy nhấn mạnh.

Ông Trần Khánh Dư (tổ dân phố Khánh Trạch) chia sẻ: Gia đình tôi có 4 sào lúa tham gia mô hình. Được cán bộ hướng dẫn, tôi gieo sạ đúng tỷ lệ, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và mua phân bò về ủ với men vi sinh bón cho ruộng lúa để giảm chi phí.

Với quy trình trên, cây lúa phát triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại. Trung bình mỗi vụ, tôi thu được gần 1,6 tấn lúa, bán với giá 11.000 đồng/kg, thu hơn 17 triệu đồng, cao hơn so với trước khi tham gia mô hình 6 triệu đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Phương (tổ dân phố Định Công) cũng phấn khởi cho hay: Qua 4 vụ sản xuất, 5,5 sào lúa tham gia mô hình của gia đình tôi thu hơn 1,7 tấn/vụ. Mỗi vụ, từ 19-21 triệu đồng, cao hơn so với khi chưa tham gia mô hình 5-6 triệu đồng.

Tại xã Vạn Đức, mô hình “Sản xuất lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm” được triển khai vụ đầu tiên vào giữa năm 2025 (Hè Thu 2025) trên diện tích 3 ha với sự tham gia của 65 hộ dân tại thôn Thanh Lương.

Ông Lê Ngọc Hiệp-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: Trong quá trình triển khai, cán bộ Trung tâm Khuyến nông thường xuyên phối hợp với cán bộ nông nghiệp của xã và HTX Nông nghiệp Ân Tín hướng dẫn kỹ thuật, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đúng quy định. Nhờ vậy, cây lúa phát triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại hơn so với diện tích sản xuất theo tập quán cũ.

Sau thu hoạch, lúa được HTX Nông nghiệp Ân Tín thu mua với giá 12.000 đồng/kg, cao hơn so với giá thị trường 2.000 đồng/kg, lợi nhuận đạt trên 25,3 triệu đồng/ha, cao hơn so với diện tích đối chứng gần 6 triệu đồng/ha.

Mô hình sản xuất lúa đạt chuẩn hữu cơ triển khai tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Theo Trung tâm Khuyến nông, trong vụ Đông Xuân 2025-2026 và vụ Hè Thu 2026, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai mô hình này tại xã Vạn Đức và Tuy Phước Đông. Việc nhân rộng các mô hình nhằm tạo tiền đề để các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Qua đó, từng bước thay đổi tập quán canh tác theo hướng bền vững, hình thành thói quen sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học thay thế các loại phân bón, thuốc hóa học; góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Đồng thời, nâng cao chất lượng, giá trị hạt gạo địa phương, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, giúp nông dân tăng thu nhập.