Cà phê và hồ tiêu “chững giá” phiên đầu tuần

(GLO)- Sau vài kỳ tăng nhẹ, giá cà phê và hồ tiêu hôm nay (5-1) ổn định phiên đầu tuần. Theo đó, cà phê ở ngưỡng 97.900-98.500 đồng/kg, còn hồ tiêu đạt 149.000-151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê đang được thương lái thu mua với giá 98.400 đồng/kg; Lâm Đồng là 97.900 đồng/kg; còn tại Đắk Lắk có giá 98.500 đồng/kg, cao nhất thị trường nội địa hiện nay.

Giá cà phê ổn định ở ngưỡng 97.900-98.500 đồng/kg trong ngày 5-1. Ảnh: Internet

Tương tự, giá hồ tiêu hiện cũng không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Trong đó, tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu đang có giá 150.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng ở mức 151.000 đồng/kg; Đồng Nai đạt 149.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm các vùng trồng trọng điểm.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê có nhịp tăng mạnh hơn, đặc biệt trên sàn London; trong khi giá hồ tiêu lại ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia sản xuất lớn.