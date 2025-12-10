Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

Nam Yang khẳng định thương hiệu với OCOP 5 sao

Một trong những điển hình của chương trình là Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang). Thành lập năm 2017 với 100 thành viên, HTX quản lý hơn 200 ha cây trồng (120 ha cà phê, 80 ha hồ tiêu), trong đó hơn 30 ha đã được chứng nhận hữu cơ của Mỹ và châu Âu, diện tích còn lại đang chuyển đổi theo hướng hữu cơ.

Cùng với đầu tư máy móc chế biến hiện đại, HTX tập trung nâng cao chất lượng cà phê và hồ tiêu theo chuỗi giá trị.

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) có 5 sản phẩm OCOP 5 sao. Ảnh: L.N

Cuối tháng 6-2025, HTX Nam Yang có 5 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia, gồm: cà phê Fine Robusta, cà phê Đak Yang, tiêu đỏ hữu cơ, tiêu đen hữu cơ, tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí.

Đây là “tấm hộ chiếu” quan trọng giúp HTX mở rộng thị trường, tăng năng lực cạnh tranh và thu hút nhiều đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Tấn Công-Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX-cho biết: Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, sản phẩm của HTX nhanh chóng tạo sức hút lớn trên thị trường. Không chỉ mở rộng hệ thống tiêu thụ trong nước, nhiều đối tác quốc tế đã đến tìm hiểu, đặt hàng và đàm phán hợp tác.

Danh hiệu 5 sao buộc chúng tôi phải nâng tầm quy trình sản xuất, chú trọng mẫu mã, bao bì và chất lượng nguyên liệu đầu vào nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường cao cấp. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng khẳng định được uy tín, vừa gia tăng giá trị kinh tế, vừa mở ra cơ hội xuất khẩu bền vững.

“Lên đời” sản phẩm địa phương với OCOP

Tại xã Ia Hrung, Chương trình OCOP cũng tạo ra bước chuyển rõ nét. Toàn xã hiện có 16 sản phẩm OCOP của 6 chủ thể, trong đó, 7 sản phẩm đạt 4 sao. Nổi bật là bộ ba cà phê hòa tan của Công ty TNHH BaKa và chuỗi sản phẩm yến sào Nhật Minh Anh của hộ kinh doanh Trần Quang Đạo.

Ông Đạo cho hay: “Chúng tôi có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao gồm yến sào, yến thô, yến rút lông khô và yến baby; thêm 2 sản phẩm OCOP 3 sao là yến chưng sẵn cho trẻ em và yến tươi chưng sẵn.

Toàn bộ sản phẩm sản xuất theo chuỗi khép kín, đảm bảo chất lượng và an toàn. Thời gian tới, tôi sẽ liên kết thêm các hộ nuôi yến để hình thành chuỗi yến sạch, hướng đến xuất khẩu”.

Ông Krung Dam Đoàn-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung-cho biết, địa phương đang định hướng phát triển OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ; hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật; đầu tư khâu sơ chế, bảo quản và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Mục tiêu là đưa sản phẩm OCOP trở thành trụ cột kinh tế của xã.

Hộ kinh doanh sản phẩm bò một nắng Ama Châu (xã Phú Túc) hiện có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Ảnh: L.N

Tại xã Phú Túc, người dân cũng tích cực tham gia OCOP với các sản phẩm chế biến từ thịt bò. Hộ kinh doanh bò một nắng Ama Châu hiện có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, gồm: bò một nắng, ba chỉ heo một nắng và gàu bò một nắng.

Ông Ngô Đức Mạo-chủ cơ sở-cho hay, mỗi năm đơn vị cung ứng ra thị trường hơn 2 tấn bò một nắng và hơn 1 tấn ba chỉ heo, gàu bò một nắng. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…, được người tiêu dùng tin tưởng nhờ hương vị đặc trưng của vùng “chảo lửa” Krông Pa.

Theo bà Nguyễn Thị Thế Vy-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 1.183 sản phẩm OCOP; trong đó 1.034 sản phẩm đạt 3 sao (87,4%), 142 sản phẩm đạt 4 sao (12%) và 7 sản phẩm đạt 5 sao. Toàn tỉnh có 596 chủ thể tham gia, gồm 109 HTX, 99 DN và 388 hộ kinh doanh.

Bà Vy đánh giá, Chương trình OCOP đã làm thay đổi rõ rệt tư duy sản xuất của người dân: Từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ bán nguyên liệu sang chế biến sâu, chú trọng bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Nhờ vậy, nhiều sản phẩm đã vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ quốc tế, thậm chí xuất khẩu.

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có thêm ít nhất 8 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, ưu tiên các nhóm sản phẩm có thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, yến sào, dầu dừa, bánh tráng, nước mắm… Tỉnh cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu, khuyến khích ứng dụng KHCN và đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định, OCOP đang mở ra hướng đi bền vững cho nông sản Gia Lai. Chương trình không chỉ nâng giá trị sản phẩm mà còn thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất, đưa nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập.