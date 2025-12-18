Giá xăng RON95-III giảm về 19.620 đồng/lít từ chiều 18-12

(GLO)- Chiều 18-12, theo điều chỉnh của Liên bộ Công thương - Tài chính, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều 18-12. Theo đó, xăng RON95-III xuống còn 19.620 đồng/lít, giá dầu diesel giảm về 17.476 đồng/lít.

Theo đó, Bộ Công thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Giá xăng RON95-III giảm tiếp trong kỳ điều hành chiều 18-12. Ảnh: G.B

Cụ thể, xăng E5 RON92 có mức trần là 19.239 đồng/lít, giảm 376 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 19.620 đồng/lít, giảm 462 đồng/lít.

Cùng xu hướng giảm với giá xăng, tại kỳ điều hành lần này, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, về 17.476 đồng/lít; dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, xuống mức 17.937 đồng/lít; dầu mazut giảm 233 đồng/kg, có giá mới 13.160 đồng/kg.

Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng tại kỳ điều hành lần này.

Theo đại diện Bộ Công thương, phương án điều hành giá xăng dầu ở kỳ điều hành này nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.