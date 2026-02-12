Chiều 12-2, giá xăng tăng gần 400 đồng/lít

(GLO)- Chiều 12-2, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng, dầu theo định kỳ. Kỳ điều hành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá xăng dầu đồng loạt tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít.

Xăng RON95-III có giá 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu diesel 0.05S 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít.

Chiều 12-2, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh: Phương Vi

Dầu hỏa không cao hơn 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S 15.569 đồng/kg, tăng 419 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.