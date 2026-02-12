Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chiều 12-2, giá xăng tăng gần 400 đồng/lít

(GLO)- Chiều 12-2, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng, dầu theo định kỳ. Kỳ điều hành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá xăng dầu đồng loạt tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít.

Xăng RON95-III có giá 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu diesel 0.05S 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít.

Chiều 12-2, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh: Phương Vi

Dầu hỏa không cao hơn 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S 15.569 đồng/kg, tăng 419 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thị trường quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuyển dịch sang các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thiết kế tối giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng nhu cầu người nhận

Xu hướng chọn quà Tết: Chú trọng sức khỏe, tiết kiệm, đúng nhu cầu

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân tăng cao. Trước những biến động của nền kinh tế, các cơ sở kinh doanh ưu tiên chất lượng sản phẩm, quan tâm yếu tố sức khỏe và thiết kế theo nhu cầu, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và sử dụng của khách hàng.

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Những chậu lan hồ điệp rực rỡ màu sắc được trưng bày tại cửa hàng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan hồ điệp rực rỡ đón Tết

(GLO)- Bên cạnh các loài hoa truyền thống, lan hồ điệp cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống trong dịp Tết. Những ngày này, từ các cửa hàng đến vườn hoa, lan hồ điệp đã tưng bừng khoe sắc sẵn sàng đón xuân.

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

