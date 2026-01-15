Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Chủ động nguồn hàng, đa dạng giải pháp kích cầu

Nắm bắt nhu cầu của người dân trong mùa cao điểm, các doanh nghiệp (DN) bán lẻ ở Gia Lai đã sớm chuẩn bị nguồn cung dồi dào, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi quy mô lớn để kích cầu tiêu dùng.

Chị Lê Thị Phương (bìa trái, xã Bình An) mua sắm bánh kẹo cho dịp Tết. Ảnh: H.T

Năm nay, Siêu thị GO! Quy Nhơn đặt mục tiêu tăng trưởng trong 2 tháng phục vụ trước và sau Tết Nguyên đán ở mức 20-25%. Chị Ngô Thị Hồng - Trưởng bộ phận hàng tiêu thụ mạnh - cho hay: Siêu thị đã tăng lượng hàng nhập hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, ưu tiên nhóm hàng phục vụ Tết như: thực phẩm, nước giải khát, bia, rượu, giỏ quà Tết... Riêng mặt hàng giỏ quà, đơn vị dự kiến cung ứng ra thị trường 5.000-6.000 giỏ.

Cùng với việc tăng nguồn cung, nhiều chương trình ưu đãi cũng được Siêu thị GO! Quy Nhơn triển khai như: giỏ quà Tết giảm 8-12% tùy giá trị đơn hàng; bánh kẹo bán lẻ giảm trực tiếp 10-30%; nhiều mặt hàng khác được giảm giá hoặc áp dụng ưu đãi trên tổng hóa đơn, tập trung vào nhu yếu phẩm và sản phẩm tiêu thụ mạnh dịp Tết.

Theo ghi nhận, giá cả ổn định và chất lượng đảm bảo là lý do khiến nhiều người lựa chọn mua sắm sớm tại siêu thị. Chị Lê Thị Phương (xã Bình An) cho biết: Năm nay, chị chủ động sắm Tết sớm, mua gộp cả đồ gia dụng, bánh kẹo, nước ngọt để sử dụng trong những ngày Tết.

Tại Siêu thị Co.opmart Pleiku, công tác chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết được triển khai sớm. Theo Phó Giám đốc siêu thị Châu Hoàng Thy, đơn vị đã làm việc, đàm phán với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn hàng ổn định.

Năm nay, Co.opmart Pleiku dự trữ lượng hàng trị giá khoảng 115 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái. Siêu thị triển khai các chương trình khuyến mãi với mức ưu đãi lên đến 50%, nhiều ngành hàng áp dụng hình thức mua 1 tặng 1, ưu đãi sâu cho nhóm hàng nhãn riêng.

Thị trường điện máy cũng bước vào giai đoạn sôi động. Hệ thống điện máy Chợ Lớn, Vĩnh Tín, Đức Thanh, Điện máy Xanh… đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi nhằm nâng cao doanh số mùa Tết. Các chương trình kích cầu không chỉ tập trung xả hàng tồn, mà mở rộng sang cả dòng sản phẩm mới.

Siêu thị Điện máy Xanh (56B Phan Đình Phùng, phường Pleiku) áp dụng nhiều gói ưu đãi như combo nhà mới trả trước 20% và giữ khuyến mãi trong 90 ngày; thu cũ đổi mới điện thoại giảm từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng; mua tivi, tủ lạnh được “lì xì” đến 9 triệu đồng; nhóm hàng gia dụng giảm giá đến 60%...

Chị Nguyễn Thị Thanh Ly - Quản lý Siêu thị Điện máy Xanh - đánh giá: Sức mua trong 2 tuần gần đây tăng khoảng 40% so với trước, tập trung vào mặt hàng tivi, tủ lạnh, máy lọc nước, máy giặt và đồ gia dụng. Chúng tôi kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng mạnh từ nay đến trước Tết.

Nhu cầu mua sắm hàng gia dụng bắt đầu tăng cao. Ảnh: V.T

Ở mặt hàng thời trang, sức mua tăng mạnh từ đầu tháng 12-2025. Cửa hàng BEN TOP (131-133 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn) liên tục nhập hàng để đáp ứng nhu cầu của khách.

Theo chị Trần Thị Ái Vy - Quản lý cửa hàng, lượng sản phẩm bán ra hiện gấp đôi ngày thường. Bên cạnh chương trình bốc thăm trúng thưởng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng, cửa hàng áp dụng chiết khấu 5-10% cho khách hàng thành viên, đồng thời tặng voucher giảm giá cho khách có mức chi tiêu tích lũy cao trong năm trước.

Kỳ vọng doanh số và những yếu tố hỗ trợ thị trường

Việc triển khai khuyến mãi sớm, kéo dài thời gian ưu đãi và mở rộng kênh bán hàng online giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu, hạn chế tình trạng mua sắm dồn dập cận Tết.

Nhiều DN kỳ vọng doanh số mùa cao điểm Tết có thể tăng gấp 2-3 lần so với các tháng bình thường. Bên cạnh nỗ lực của DN, sức mua còn được hỗ trợ bởi thu nhập người dân, nhất là khu vực nông thôn, khi nhiều mặt hàng nông sản chủ lực tăng giá. Tâm lý “có của ăn của để” khiến người dân mạnh dạn hơn trong chi tiêu.

Anh Võ Ngọc Thắng (thôn 3, xã Chư Păh) cho hay: Việc các siêu thị, cửa hàng triển khai các chương trình ưu đãi từ sớm và kéo dài đã tạo điều kiện để người dân chủ động lên kế hoạch, có thêm thời gian so sánh giá cả, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Nhờ đó, tâm lý mua sắm dồn dập, vội vàng vào những ngày cận Tết được hạn chế, giúp người tiêu dùng vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh áp lực tài chính trong thời điểm chi tiêu tăng cao.

Ở góc độ cơ quan quản lý, Sở Công Thương đã triển khai các giải pháp phát triển thị trường nội địa, hỗ trợ DN tiếp cận thông tin, tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và mở rộng đầu ra cho hàng hóa chủ lực của tỉnh. Nhờ đó, năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 198.384 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024.

Cùng với kích cầu, công tác kiểm soát thị trường cũng được siết chặt. Ông Phạm Thanh Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - cho hay: Lực lượng quản lý thị trường tăng cường nắm địa bàn, phối hợp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật, yêu cầu các cơ sở kinh doanh minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.