Chính phủ đưa ra giải pháp cấp bách điều hành xăng dầu trước xung đột Trung Đông

(GLO)- Tại Nghị quyết số 36/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng từ 7% so với kỳ điều hành liền kề.

Việc công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu sẽ được thực hiện sau ngày giá cơ sở tăng từ 7%. Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 7%, việc điều hành giá vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (điều hành vào thứ Năm hàng tuần).

Việc công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu sẽ được thực hiện sau ngày giá cơ sở tăng từ 7%. Ảnh: M.T

Căn cứ số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi trước 12 giờ ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

Bên cạnh đó, Chính phủ đồng ý áp dụng quy định tại khoản 8 Điều 59 Luật Dầu khí 2022, yêu cầu các chủ dầu bán phần dầu thô thuộc sở hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu thô/condensate chưa ký hợp đồng xuất bán, phù hợp với nhu cầu và công nghệ chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Chính phủ cũng cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên của Petrovietnam đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh dầu thô được thực hiện mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

Bộ Công Thương theo thẩm quyền rà soát kỹ, chủ động có biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước; không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính theo thẩm quyền chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Petrovietnam và các đơn vị liên quan thống nhất nguyên tắc ưu tiên sử dụng tối đa khí nội địa cho phát điện và có cơ chế hoán đổi trong việc sử dụng nguồn khí nội địa thay cho LNG nhập khẩu, bảo đảm đúng quy định pháp luật về điện lực và các quy định liên quan, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện, gia tăng sản lượng khai thác condensate/dầu thô (lên theo khí), đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một số mặt hàng xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31-5-2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong ngày 7-3-2026.

Trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong nước không đảm bảo sản lượng xăng dầu bán ra theo hợp đồng đã ký kết với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc nhập khẩu xăng dầu khó khăn gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Chính phủ giao Bộ Công Thương đánh giá tình hình cân đối cung cầu xăng dầu; chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sử dụng xăng dầu dự trữ lưu thông của thương nhân hoặc xuất cấp xăng dầu dự trữ quốc gia theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia để bù đắp thiếu hụt cho thị trường.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong mọi tình huống...