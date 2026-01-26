Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cụ thể, sản phẩm vi phạm trên nhãn ghi số lô H1-027, NSX 18-7-2025, HSD 18-7-2027.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần bột giặt Lix (số 3, đường số 2, khu phố 4, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; nay là số 3, đường số 2, khu phố 28, phường Linh Trung, TP. Hồ Chí Minh).

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura chai 500 ml. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần bột giặt Lix phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời, gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm về Cục Quản lý Dược trước ngày 13-2-2026.

Bên cạnh đó, rà soát cho tất cả lô đã sản xuất sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 29-1-2026.

Đối với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Dược đề nghị giám sát Công ty cổ phần bột giặt Lix trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 002738/23/CBMP-HCM theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Ngoài ra, kiểm tra Công ty cổ phần bột giặt Lix trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 28-2-2026.