Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cụ thể, sản phẩm vi phạm trên nhãn ghi số lô H1-027, NSX 18-7-2025, HSD 18-7-2027.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần bột giặt Lix (số 3, đường số 2, khu phố 4, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; nay là số 3, đường số 2, khu phố 28, phường Linh Trung, TP. Hồ Chí Minh).

nuoc-rua-tay-on1-huong-fresh-sakura-bi-dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-va-tieu-huy.png
Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura chai 500 ml. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần bột giặt Lix phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời, gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm về Cục Quản lý Dược trước ngày 13-2-2026.

Bên cạnh đó, rà soát cho tất cả lô đã sản xuất sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 29-1-2026.

Đối với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Dược đề nghị giám sát Công ty cổ phần bột giặt Lix trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 002738/23/CBMP-HCM theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Ngoài ra, kiểm tra Công ty cổ phần bột giặt Lix trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 28-2-2026.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 875 triệu đồng.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

Hàng Noel đa dạng như cây thông, ông già Noel được trưng bày rực rỡ nhưng thị trường mua sắm Giáng sinh diễn ra trầm lắng.

Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Giữa tháng 12, trên các tuyến đường, siêu thị hay cửa hàng kinh doanh, không khó bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được trưng bày rực rỡ. Tuy nhiên, so với những mùa trước, thị trường mua sắm mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trầm lắng hơn.

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

null