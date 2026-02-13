Giá dầu thế giới giảm gần 3% trong ngày 13-2

(GLO)- Việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo nhu cầu toàn cầu, cộng với tồn kho dầu ở Mỹ tăng cao đã khiến giá dầu thế giới giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày 13-2.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,84% (tương đương giảm 1,97 USD/thùng), về giá 67,43 USD/thùng. Giá dầu WTI ở mốc 62,75 USD/thùng, giảm 2,91% (tương đương giảm 1,88 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm sâu gần 3% trong phiên giao dịch ngày 13-2. Ảnh minh họa: Tehran Times/QĐND

Theo dự báo của IEA, nhu cầu dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng chậm hơn so với dự báo trước đó; đồng thời, dự báo thị trường có thể dư cung đáng kể, dù nguồn cung bị gián đoạn trong tháng 1-2026.

2 chuẩn dầu Brent và WTI đã đảo chiều từ tăng sang giảm sau khi báo cáo hằng tháng của IEA được công bố, dù trước đó giá được hỗ trợ bởi lo ngại liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran.

Mặt khác, mức tăng mạnh của tồn kho dầu thô Mỹ cũng hạn chế đà tăng giá. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng 8,5 triệu thùng lên 428,8 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn nhiều so với mức tăng 793.000 thùng mà các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters dự báo.

Dữ liệu của EIA cũng cho thấy, công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu Mỹ giảm 1,1 điểm phần trăm trong tuần, xuống còn 89,4%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của Nga trong tháng 1-2026 cũng tăng 0,7% so với tháng 12-2025, lên 9,12 triệu tấn. Nguyên nhân được cho là nhờ sản lượng nhiên liệu cao và nhu cầu nội địa giảm theo mùa.