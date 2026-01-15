Chiều 15-1, giá xăng dầu tăng nhẹ sau 5 lần giảm liên tiếp

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 15-1, Liên bộ Công Thương – Tài chính thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu theo định kỳ. Theo đó, các mặt hàng tăng từ 140 – 220 đồng/lít, kg.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.376 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít, lên 18.712 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng giá, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 17.287 đồng/lít; dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, lên 17.697 đồng/lít.

Chiều 15-1, giá xăng dầu tăng sau 5 lần giảm liên tiếp. Ảnh: Phương Vi

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 8-1 đến 14-1) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu do Bộ Tài chính thông báo, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.