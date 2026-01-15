Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Iran tạm thời đóng cửa không phận

H.M (Theo Báo Tin Tức, Người Lao Động, VTC)

(GLO)- Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14-1 theo giờ bờ Đông Mỹ (5 giờ 15 phút ngày 15-1 theo giờ Việt Nam).

Việc hạn chế này áp dụng cho các chuyến bay vào hoặc ra khỏi Iran, trong khi tất cả các hoạt động giao thông hàng không khác đều bị đình chỉ, thông báo cho biết.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực và trong nước gia tăng, bao gồm các cuộc biểu tình ở Iran và sự giám sát quốc tế ngày càng tăng.

151iran.png
Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/1 theo giờ bờ Đông Mỹ (5 giờ 15 phút ngày 15/1 theo giờ Việt Nam). Ảnh minh họa: X@ Flightradar24

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo sẽ có "hành động rất mạnh mẽ" nếu Iran tiếp tục trấn áp người biểu tình.

Trong khi đó, phía Iran vẫn giữ thái độ cứng rắn. Tổng chưởng lý Iran Mohammad Movahedi Azad tuyên bố sẽ xét xử không khoan nhượng những người biểu tình (mà ông gọi là "khủng bố").

Trước diễn biến phức tạp ở Iran, làn sóng sơ tán ngoại giao cũng lan rộng. Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Anh đồng loạt khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay lập tức.

Đặc biệt, Đại sứ quán Anh tại Tehran đã thông báo tạm thời đóng cửa, sơ tán đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Iran, chỉ vài giờ sau khi Mỹ đưa ra cảnh báo tương tự cho công dân mình.

Bên cạnh đó, Mỹ đã rút nhân viên quân sự khỏi căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực.

