6 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp dầu ở Iraq

(GLO)- Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay tiếp nhiên liệu bị rơi ở Iraq đã thiệt mạng.

Ngày 13-3, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông tin: “Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bị rơi ở phía tây Iraq đều được xác nhận là thiệt mạng”.

Máy bay tiếp liệu KC-135 đang tiếp nhiên liệu cho một chiếc F-16. Ảnh: Militarnyi

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 12-3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) khi chiếc KC-135 đang thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không. Quân đội Mỹ cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song nhấn mạnh máy bay không bị bắn hạ và không liên quan đến hỏa lực đối phương hoặc hỏa lực nhầm từ lực lượng đồng minh.

Chiếc KC-135 là máy bay tiếp dầu chiến lược của Không quân Mỹ, thường được sử dụng để tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trong các chiến dịch quân sự.

CENTCOM cho biết đang tiến hành điều tra vụ tai nạn, khẳng định “máy bay bị rơi không phải do hỏa lực từ kẻ thù hay do đồng minh bắn nhầm”. Cái chết của 6 binh lính trên nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng liên quan cuộc xung đột Iran lên 13 người.

Trước đó, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq - một liên minh các nhóm vũ trang được cho là thân Iran tuyên bố bắn hạ máy bay quân sự Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Quân đội Iran trong khi đó ra tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRA), nhóm đồng minh ở Iraq, đã dùng tên lửa bắn hạ chiếc máy bay, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. IRA nói thêm đã nhắm mục tiêu vào một máy bay khác nhưng chiếc máy bay này đã “trốn thoát”.

Danh tính các quân nhân thiệt mạng hiện chưa được công bố vì theo quy định quân đội Mỹ chỉ tiết lộ sau khi gia đình nạn nhân được thông báo.

Vụ rơi máy bay nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28-2 lên 11 người, trong đó có 6 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào Kuwait và 1 binh sĩ thiệt mạng tại Ả Rập Xê-út