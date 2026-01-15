Tin thế giới sáng 15-1: Nga cáo buộc Ukraine tập kích tàu dầu Hy Lạp

(GLO)- Nga cáo buộc Ukraine tập kích tàu dầu Hy Lạp; Thụy Điển cử lực lượng quân sự đến Greenland; Khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza; Căng thẳng với Iran, Mỹ rút nhân viên khỏi căn cứ không quân ở Qatar... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-1.

Nga cáo buộc Ukraine tập kích tàu dầu Hy Lạp

Nga ngày 14-1 cáo buộc Ukraine phóng hai máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu chở dầu của Hy Lạp ngoài khơi Biển Đen, vụ mới nhất trong loạt sự cố tương tự ở khu vực.

Tàu chở dầu Matilda của Hy Lạp. Ảnh: shipspotting.com

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên mạng xã hội: "Tàu chở dầu Matilda, mang cờ Malta, đã bị UAV của Ukraine tấn công cách thành phố Anapa ở vùng Krasnodar khoảng 100 km".

Hy Lạp trước đó cho hay hai tàu dầu thuộc sở hữu nước này gồm Matilda và Delta Harmony bị tấn công bằng UAV. Một trong hai tàu dự kiến bốc dỡ dầu của Kazakhstan tại cảng Nga. Athens chỉ trích vụ tấn công và cho biết Ngoại trưởng của họ sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác châu Âu.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập tới tàu Delta Harmony trong tuyên bố của mình.

Thụy Điển cử lực lượng quân sự đến Greenland

Ngày 14-1, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển đã cử các quân nhân đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch.

Binh sĩ tập trận trên đảo Greenland, tháng 9-2025. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Kristersson cho biết "một số sỹ quan Thụy Điển" sẽ đến Greenland vào cuối ngày 14-1 như một phần của nhóm quân sự đa quốc gia.

Ông Kristersson mô tả động thái này là việc điều động nhân sự quốc phòng Thụy Điển để hỗ trợ cho sự chuẩn bị tăng cường hiện diện của Đan Mạch tại Greenland.

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Thụy Điển xác nhận rằng các binh sĩ Thụy Điển nằm trong số những người đầu tiên đến Greenland.

Khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza

Ngày 14-1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo khởi động giai đoạn thứ 2 của kế hoạch hòa bình Gaza, chuyển trọng tâm từ lệnh ngừng bắn sang giải giáp quân sự, áp dụng quản trị kỹ trị và tiến hành tái thiết.

Người dân tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Witkoff, giai đoạn 2 thiết lập một chính quyền chuyển tiếp kỹ trị của Palestine tại Gaza, Ủy ban Quốc gia về Quản trị Gaza (NCAG), và bắt đầu quá trình giải giáp quân sự và tái thiết toàn diện Gaza, chủ yếu là giải giáp tất cả lực lượng không được phép hoạt động.

Thông báo nhắc lại rằng phía Mỹ kỳ vọng lực lượng Hamas sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình, bao gồm việc trả tự do ngay lập tức cho con tin cuối cùng đã thiệt mạng. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng việc không tuân thủ "sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng".

Căng thẳng với Iran, Mỹ rút nhân viên khỏi căn cứ không quân ở Qatar

Mỹ đã yêu cầu một số nhân viên và thân nhân của các binh lính đồn trú tại căn cứ Al Udeid ở Qatar rời đi sau khi Iran cảnh báo các nước láng giềng rằng căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

Quang cảnh căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar. Ảnh: Không quân Mỹ

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran cảnh báo các quốc gia lân cận rằng căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. "Tehran đã trao đổi với các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ, rằng căn cứ Mỹ trên lãnh thổ của những nước này sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington quyết định tấn công Iran", nguồn tin của truyền thông Anh tiết lộ.

Căn cứ Al Udeid là nơi đồn trú của khoảng 10.000 lính Mỹ, đã bị Iran tấn công trả đũa vào tháng 6-2025. Hiện tại, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Iran, Al Udeid đang đứng trước nguy cơ trở thành mục tiêu một lần nữa.