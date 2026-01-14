Tin thế giới tối 14-1: Pháp khẳng định hiện diện trên Greenland và ủng hộ Đan Mạch

(GLO)- Pháp khẳng định hiện diện trên Greenland và ủng hộ Đan Mạch; Iran cảnh báo hành động nguy hiểm của Mỹ; Thái Lan truy cứu trách nhiệm vụ sập cần cẩu nghiêm trọng; Phnom Penh tổng tấn công nạn lừa đảo và cờ bạc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 14-1.

Pháp khẳng định hiện diện trên Greenland và ủng hộ Đan Mạch

Ngày 14-1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo nước này sẽ chính thức mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6-2 tới.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot trong một phiên trả lời chất vấn tại Hạ viện Pháp, ngày 13-1. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Barrot khẳng định việc mở lãnh sự quán là minh chứng cho sự hiện diện gia tăng của Pháp tại Greenland, đồng thời gửi đi thông điệp ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch.

Ông Barrot nhấn mạnh Greenland đã lựa chọn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), thay vì trở thành một phần của Mỹ như mong muốn của Tổng thống Donald Trump.

Bất chấp sức ép từ Washington, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và chính quyền Đan Mạch vẫn kiên quyết bác bỏ viễn cảnh hòn đảo sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ.

Iran cảnh báo hành động nguy hiểm của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei ngày 14-1 cảnh báo về “những hậu quả nguy hiểm của các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với hệ thống thương mại thế giới”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các quốc gia hợp tác với Iran. Đồng thời, ông Trump cũng cảnh báo ông đang nghiêm túc cân nhắc việc sử dụng vũ lực đối với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa Iran liên quan đến các cuộc biểu tình thời gian gần đây. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ ra sự phi lý của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ áp đặt nhằm vào Iran, cũng như sự mâu thuẫn của các lệnh trừng phạt này với những nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm nguyên tắc tự do thương mại quốc tế.

Theo ông, các quốc gia áp đặt trừng phạt “phải chịu trách nhiệm về hậu quả” của những hành động này.

Thái Lan truy cứu trách nhiệm vụ sập cần cẩu nghiêm trọng

Liên quan vụ cần cẩu sập trúng đoàn tàu chở khách gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào sáng 14-1 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan, Thủ tướng nước này Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo khẩn trương điều tra tại hiện trường và giám sát công tác ứng phó ngay lập tức, đồng thời yêu cầu truy cứu trách nhiệm về vụ sập và điều tra danh sách nhà thầu.

Tính đến chiều cùng ngày, vụ tai nạn đã khiến 29 người thiệt mạng và 69 người bị thương.

Hiện trường vụ sập cần cẩu sập trúng đoàn tàu chở khách ở Đông Bắc Thái Lan. Ảnh: Fire & Rescue Thailand

Thủ tướng Anutin đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ những người bị thương, đồng thời tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngoài ra, ông Anutin cũng đề cập đến việc nhà thầu tham gia dự án đường sắt cao tốc không bị đưa vào “danh sách đen” dù đã có nhiều lần để xảy ra các tai nạn tương tự.

Công trình cầu đường sắt nơi xảy ra sự cố thuộc Giai đoạn 1 (Bangkok-Nakhon Ratchasima) của dự án Đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc trị giá 5,4 tỷ USD, được khởi công từ năm 2017. Dự án nhằm kết nối Bangkok với Côn Minh (Trung Quốc) thông qua Lào.

Ấn Độ nổ súng ngăn chặn nhiều UAV dọc biên giới với Pakistan

Ngày 14-1, quân đội Ấn Độ cho biết đã nổ súng và kích hoạt các biện pháp đối phó sau khi phát hiện nhiều máy bay không người lái (UAV) nghi thuộc Pakistan xâm nhập dọc Đường Kiểm soát (LoC) trong những ngày gần đây.

Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ Upendra Dwivedi cáo buộc Pakistan dùng UAV xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ.

Theo phía Ấn Độ, tối 13-1, ngay sau khi phát hiện các vật thể bay không người lái, binh sĩ nước này đã đáp trả bằng hỏa lực bộ binh hạng nhẹ và hạng trung, đồng thời triển khai các thiết bị chống UAV.

Lực lượng an ninh cũng tiến hành các chiến dịch tìm kiếm trên mặt đất nhằm bảo đảm không có vũ khí, chất nổ hoặc ma túy được thả từ trên không.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận dấu hiệu nguy hiểm nào, song toàn bộ khu vực vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

Phnom Penh tổng tấn công nạn lừa đảo và cờ bạc

Chính quyền thành phố Phnom Penh của Campuchia vừa phát lệnh ra quân tổng rà soát, triệt phá toàn diện các hang ổ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến đang núp bóng tại các tòa nhà cao tầng và khu dân cư.

Kế hoạch này của Phnom Penh là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Campuchia nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát đối với người nước ngoài cư trú thường xuyên tại nước này.

Phnom Penh tổng tấn công triệt phá các mạng lưới lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Ảnh: vov

Chiến dịch quy mô lớn này không chỉ là đòn giáng mạnh vào tội phạm xuyên quốc gia, với dấu ấn là việc bắt giữ và trục xuất “trùm” mạng lưới Chen Zhi mà còn gắn liền với những quy định siết chặt quản lý cư trú đối với người nước ngoài vừa được Chính phủ ban hành.

Đô trưởng Phnom Penh, Khuong Sreng khẳng định, triệt phá tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến là nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền thành phố thời gian tới, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, duy trì môi trường yên ổn và thanh bình cho thủ đô Phnom Penh.