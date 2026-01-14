Tin thế giới sáng 14-1: Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử hình

(GLO)- Ukraine cản bước tiến của Nga ở tỉnh Kharkov; Tàu chở dầu treo cờ Nga bị Mỹ bắt giữ xuất hiện ngoài khơi Scotland; Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị án tử hình; Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng và khoáng sản... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-1.

Ukraine cản bước tiến của Nga ở tỉnh Kharkov

Quân đội Ukraine cho hay các đơn vị của họ trong 24 giờ qua đã cản bước tiến của lực lượng Nga tại nhiều khu vực ở tỉnh Kharkov.

Trang tin RBC Ukraine dẫn thông cáo ngày 13-1 của Lực lượng đặc nhiệm tác chiến Ukraine cho biết: “Các đơn vị Ukraine triển khai ở tỉnh Kharkov trong 24 giờ qua đã có 28 cuộc đụng độ với quân Nga và chặn đứng được nhiều cuộc tấn công”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Đoạn trích thông cáo viết: “Tại hướng Nam Slobozhany, lực lượng phòng thủ đã chặn đứng cuộc tấn công của đối phương ở khu vực Prylipky hướng đến Hrafske. Quân Nga cũng tăng cường hoạt động tác chiến nhằm vào các khu định cư Ternova và Degtyarne, tuy nhiên quân Ukraine đã gây nhiều thiệt hại cho đối phương… Theo hướng Kupyansk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lui các cuộc tấn công của Nga gần Borivska Andriivka, Petropavlivka và Kurylivka“.

Hiện phía Nga chưa bình luận về nội dung thông cáo trên.

Tàu chở dầu treo cờ Nga bị Mỹ bắt giữ bất ngờ xuất hiện ngoài khơi Scotland

Tàu chở dầu Marinera treo cờ Liên bang Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ trên vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương, đã được phát hiện ngoài khơi vùng Đông Bắc Scotland. Thông tin được nhiều hãng truyền thông Anh đưa tin.

Tàu chở dầu Marinera treo cờ Liên bang Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ trên vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương, đã được phát hiện ngoài khơi vùng Đông Bắc Scotland. Ảnh: RT/GLP

Con tàu bị chặn giữ vào ngày 7-1 tại khu vực phía Tây Bắc Scotland. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng con tàu, trước đây mang tên Bella 1, có liên quan đến việc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” đối với Venezuela. Quân đội Anh đã cung cấp “sự hỗ trợ” trong quá trình bắt giữ tàu chở dầu này.

Theo truyền thông Anh, con tàu đã bị chụp ảnh khi đang được một tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các tàu kéo của Anh hộ tống tại vịnh Moray Firth - một vịnh lớn hình tam giác nằm ở phía Bắc và phía Đông thành phố Inverness.

Một quan chức chính phủ Anh nói với BBC rằng tàu chở dầu này đã “đi vào vùng biển Anh để tiếp tế các nhu yếu phẩm thiết yếu”. Sau đó, con tàu dự kiến sẽ tiếp tục hành trình tới nơi khác, nhưng theo các báo cáo, điểm đến cuối cùng của nó hiện vẫn chưa được công bố.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị án tử hình

Nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc ngày 13-1 đã đề nghị án tử hình dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì ông đã ban bố lệnh thiết quân luật hồi tháng 12-2024.

Trang thông tấn Yonhap dẫn lời nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc nhận xét cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol là người cầm đầu một cuộc nổi loạn và đề xuất án tử hình dành cho ông.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seol-yeol tại phiên tòa ngày 13-1. Ảnh: Yonhap

Trợ lý cố vấn đặc biệt Park Eok-su của nhóm công tố viên nói: “Tính chất của việc ban bố thiết quân luật rất nghiêm trọng, khi ông Yoon huy động nguồn lực lẽ ra chỉ được sử dụng vì lợi ích quốc gia. Đây là một hành động phá hoại hiến pháp nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ”.

Một số đảng chính trị ở Hàn Quốc trong ngày 13/1 đã lên tiếng về đề xuất tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol của nhóm công tố viên đặc biệt. Ông Park Soo-hyun, người phát ngôn của đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hủy các giá trị hiến pháp đều phải “xử lý nghiêm khắc và không khoan nhượng, bất kể đối tượng vi phạm có quyền lực đến đâu”.

Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân chưa đưa ra phản ứng trước đề xuất tử hình ông Yoon được nhóm công tố viên đưa ra.

Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng và khoáng sản

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13-1 cho biết, Ngoại trưởng nước này Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ để trao đổi về các vấn đề hợp tác trong thời gian tới bao gồm thương mại, khoáng sản thiết yếu và năng lượng.

Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANI

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Marco Rubio đã chúc mừng Ấn Độ về quyết định chấm dứt hàng thập kỷ kiểm soát của nhà nước đối với lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Ông Rubio cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ, đồng thời mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ tham gia thị trường Ấn Độ.

Theo thông cáo, hai ngoại trưởng đã trao đổi về các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại song phương đang diễn ra, nhấn mạnh lợi ích chung trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề phát triển khu vực và tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Mỹ đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030. New Delhi cũng cam kết sẽ mua thêm thiết bị năng lượng và quốc phòng của Mỹ nhằm góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại giữa hai nước, dù các cuộc đàm phán thương mại song phương trong năm ngoái đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Gần 15.000 y tá New York đồng loạt đình công

Các y tá tại hàng loạt bệnh viện tư New York, Mỹ tham gia cuộc đình công lớn nhất lịch sử bang, yêu cầu bảo vệ quyền lợi và tăng lương.

Cuộc đình công ảnh hưởng tới ba hệ thống y tế lớn của New York gồm Montefiore, New York-Presbyterian và Mount Sinai, với quy mô khoảng 15.000 y tá tham gia. Truyền thông địa phương mô tả đây là cuộc đình công có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành y tế New York và có thể kéo dài nhiều tuần.

Các y tá biểu tình bên ngoài bệnh viện New York-Presbyterian. Ảnh: AP

Chủ tịch NYSNA Nancy Hagans khẳng định "đình công là lựa chọn cuối cùng", sau khi nỗ lực đàm phán giữa hiệp hội và các bệnh viện tư nhân rơi vào bế tắc.

NYSNA cho biết y tá phải đối mặt bạo lực tại nơi làm việc ngày càng thường xuyên. Theo một khảo sát năm 2023 của tổ chức Liên đoàn Y tá Quốc gia (NNU), hơn 80% y tá cho biết từng trải qua hoặc chứng kiến bạo lực trong vòng một năm, do bệnh nhân hoặc người nhà gây ra.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ cuộc đình công có thể đe dọa hoạt động chăm sóc thiết yếu cho hàng nghìn bệnh nhân.