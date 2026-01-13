Tin thế giới tối 13-1: Nga tấn công quy mô lớn, 70% Kiev chìm trong bóng tối

(GLO)- Nga tấn công quy mô lớn, 70% Kiev chìm trong bóng tối; UAV Ukraine tập kích nhiều thành phố Nga; Ấn Độ-Đức tăng cường hợp tác; Iran rút khỏi cuộc tập trận chung của các nước BRICS;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-1.

Nga tấn công quy mô lớn, 70% Kiev chìm trong bóng tối

Khoảng 70% thủ đô Kiev của Ukraine đang trong tình trạng mất điện sau một đợt tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga diễn ra trong đêm 12, rạng sáng 13-1.

Theo các phóng viên của báo The Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, các vụ nổ do tên lửa đạn đạo gây ra đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương ngày 13-1. Những tiếng nổ khác cũng được nghe thấy vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng Ukraine làm nhiệm vụ tại hiện trường sau đòn không kích của Liên bang Nga. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine/Telegram

Các vùng ngoại ô của Kiev như Bucha, Hostomel và Irpin được cho là đã bị mất điện và nước sinh hoạt sau các đòn tấn công của Liên bang Nga.

Việc cắt điện khẩn cấp cũng đã được áp dụng trên diện rộng tại Kiev và một số khu vực của tỉnh Kiev.

Theo Không quân Ukraine, Liên bang Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 7 tên lửa hành trình, cùng 293 thiết bị bay không người lái (UAV) loại Shahed.

Cơ sở hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng bị nhắm mục tiêu.

UAV Ukraine tập kích nhiều thành phố Nga

Thị trưởng thành phố Taganrog của Nga, Svetlana Kambulova cho biết, 2 cơ sở công nghiệp, cũng như 8 tòa nhà và một số ô tô, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố này.

Một tòa nhà bốc cháy trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào thành phố Taganrog. Ảnh: Межа

Theo lời kể của người dân địa phương, các cuộc tấn công đã nhằm vào nhà máy Atlant Aero và công ty chế tạo máy bay Beriev. Atlant Aero chuyên phát triển máy bay không người lái Orion và các loại FPV, đồng thời sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái tấn công, hệ thống điều khiển và các thiết bị tác chiến điện tử.

Trong một diễn biến liên quan, Thống đốc vùng Lipetsk Igor Artamonov cho biết thành phố Yelets cũng hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Cụ thể, 7 chiếc bị bắn hạ tại tỉnh Rostov, một chiếc tại tỉnh Belgorod, 1 chiếc tại tỉnh Kursk, 1 chiếc tại tỉnh Oryol và 1 chiếc trên bán đảo Crimea.

Ấn Độ-Đức tăng cường hợp tác

Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày (12–13/1).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Narendra Modi tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat ngày 12-1. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết 19 biên bản ghi nhớ và công bố 8 sáng kiến quan trọng, bao trùm các lĩnh vực then chốt như công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Đức Friedrich Merz hội đàm cấp cao tại Ahmedabad, bang Gujarat ngày 12-1. Ảnh: ANI

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - EU, coi đây là kết quả trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh EU - Ấn Độ sắp tới. Đáng chú ý, phía Đức cho biết Liên minh châu Âu và Ấn Độ có thể ký kết FTA ngay trong tháng này, mở ra triển vọng mới cho thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng song phương.

Iran rút khỏi cuộc tập trận chung của các nước BRICS

Sau các cuộc đàm phán ngoại giao, Nam Phi đã yêu cầu Iran rút các tàu của mình khỏi cuộc tập trận hải quân Will for Peace và tham gia với tư cách quan sát viên. Theo News 24, phía Iran đã tiếp nhận yêu cầu này. Kết quả là, 2 tàu hải quân Iran đã đến Nam Phi sẽ không trực tiếp tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 16-1.

Các tàu xuất hiện ở căn cứ hải quân Simon's Town để tham gia cuộc tập trận hải quân chung ở Nam Phi vào ngày 9-1-2026. Ảnh: Reuters

Theo News 24, yêu cầu của Nam Phi được đưa ra trong bối cảnh Pretoria không muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Mỹ, do các cuộc đàm phán thương mại phức tạp đang diễn ra giữa hai nước.

Trung Quốc, Nga và Iran khởi động một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển ngoài khơi Nam Phi hôm 10-1. Nước chủ nhà mô tả hoạt động này thuộc khuôn khổ BRICS+, với mục tiêu “bảo đảm an toàn cho các tuyến vận tải biển và hoạt động kinh tế hàng hải”. Các tàu chiến của Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Nam Phi, cũng như tàu hộ vệ Stoikiy của Hải quân Nga và tàu chở dầu cỡ trung Yelnya của Hạm đội Baltic tham gia hoạt động diễn tập. Brazil, Indonesia và Ethiopia tham gia với tư cách quan sát viên, trong khi Hải quân Trung Quốc đảm nhiệm vai trò chỉ huy tác chiến cuộc tập trận.

Nhật Bản: trận cháy rừng kéo dài gần 1 tuần ở Yamanashi

Đã 6 ngày trôi qua kể từ sau khi đám cháy rừng bùng phát tại thành phố Uenohara, tỉnh Yamanashi - thuộc miền Trung Nhật Bản. Đến nay, đám cháy vẫn đang lan rộng và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục duy trì lệnh sơ tán đối với một số khu vực dân cư dưới chân núi để đảm bảo an toàn.

Đám cháy rừng ở Yamanashi, Nhật Bản, kéo dài đến ngày thứ 6. Ảnh: NHK

Theo chính quyền tỉnh Yamanashi, vụ cháy rừng bùng phát vào ngày 8-1 tại núi Ogiyama - khu vực nằm giữa thành phố Uenohara và Otsuki của tỉnh Yamanashi, vẫn đang lan rộng chủ yếu về hướng phía Tây các sườn núi ở thành phố Otsuki.

Theo Sở Cứu hỏa địa phương, tính đến 10h sáng ngày 13-1 (giờ địa phương), ít nhất 145 hecta rừng đã bị thiêu rụi.

Theo xác nhận của các đơn vị tham gia cứu hỏa, đến nay, ngọn lửa đã lan gần đến các ngôi nhà của một số khu vực dân cư phía dưới chân núi. Chính quyền địa phương ra lệnh sơ tán đối với 145 người thuộc 77 hộ gia đình ở quận Ome dưới chân núi.