Tin thế giới sáng 13-1: Moscow phá âm mưu tấn công cầu đường sắt

(GLO)- Moscow phá âm mưu tấn công cầu đường sắt; Mỹ áp thuế 25% với các quốc gia giao dịch với Iran; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay trên biển ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-1.

Moscow phá âm mưu tấn công cầu đường sắt

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 12-1 cho biết đã ngăn chặn âm mưu của Ukraine nhằm đánh bom một cây cầu đường sắt ở vùng Ural của nước này.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt nghi phạm đánh bom cầu đường sắt. Video: FSB

Theo đài RT, vụ tấn công dự kiến nhằm vào một trong 3 cây cầu đường sắt ở trung tâm giao thông chủ chốt Chusovoy ở vùng Perm, cách thủ đô Moscow của Nga 1.250km về phía đông.

FSB cho hay, các đặc vụ Ukraine đã lừa người cộng tác chuyển khoảng 4.400USD vào các tài khoản mà họ kiểm soát, sau đó thuyết phục nhân vật trên rằng việc thử nghiệm khả năng chống khủng bố sẽ giúp thu hồi số tiền trên.

Vào thời điểm lực lượng an ninh Nga đột kích nhà của nghi phạm, người này đã tự chế tạo được 10kg thuốc nổ và có các thành phần khác để sản xuất bom. Theo FSB, nghi phạm trong độ tuổi 50, có thể đối mặt với án tù chung thân vì âm mưu khủng bố.

Mỹ áp thuế 25% với các quốc gia giao dịch với Iran

Ngày 12-1, Tổng thống Trump tuyên bố bất kỳ quốc gia nào tiếp tục duy trì quan hệ giao dịch với Iran sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% đối với mọi hoạt động thương mại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. “Kể từ bây giờ, bất kỳ quốc gia nào tiến hành kinh doanh với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải trả mức thuế 25% cho tất cả các hoạt động giao dịch với Mỹ”, ông viết, đồng thời khẳng định đây là “quyết đinh cuối cùng và không thể thay đổi”.

Ông Trump không đề cập chi tiết các lĩnh vực hay quốc gia cụ thể sẽ bị ảnh hưởng, song tuyên bố cho thấy Mỹ sẵn sàng sử dụng công cụ thuế quan để buộc các đối tác thương mại phải lựa chọn giữa thị trường Iran và thị trường Mỹ.

EU ra mắt nền tảng RecFishing thống nhất dữ liệu đánh bắt cá giải trí

Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với các quốc gia thành viên vừa chính thức ra mắt RecFishing - nền tảng kỹ thuật số cấp liên minh nhằm đơn giản hóa và thống nhất việc thu thập dữ liệu về sản lượng đánh bắt cá giải trí tại các vùng biển thuộc EU. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

EU ra mắt nền tảng RecFishing thống nhất dữ liệu đánh bắt cá giải trí. Ảnh: AFP/TTXVN

RecFishing được xây dựng trong bối cảnh các quy định mới về đánh bắt cá giải trí trên biển dự kiến có hiệu lực từ năm 2026. Theo đó, 22 quốc gia ven biển EU sẽ có nghĩa vụ thu thập dữ liệu sản lượng đối với một số loài và quần thể cá nhất định. Việc triển khai một hệ thống kỹ thuật số chung giúp các nước thành viên thực hiện yêu cầu pháp lý mới, đồng thời giảm chi phí và gánh nặng hành chính cho các cơ quan quản lý.

Nền tảng RecFishing cho phép chuẩn hóa quy trình thu thập và truyền tải dữ liệu, bảo đảm tính nhất quán và khả năng so sánh thông tin giữa các quốc gia. Dữ liệu chính xác hơn từ hoạt động đánh bắt cá giải trí sẽ hỗ trợ các nhà khoa học đánh giá đầy đủ mức độ khai thác, qua đó đưa ra các khuyến nghị quản lý dựa trên cơ sở khoa học, góp phần bảo vệ trữ lượng cá và duy trì cân bằng hệ sinh thái biển.

Pakistan: Đánh bom xe cảnh sát tại Pakistan, 7 người thiệt mạng

Ngày 12-1, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 7 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom có chủ đích nhằm vào xe cảnh sát tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc nước này.

Một xe cảnh sát bị lật khi trúng bom ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ảnh: Cảnh sát Khyber Pakhtunkhwa

Theo cảnh sát địa phương, một thiết bị nổ điều khiển từ xa đã phát nổ gần xe cảnh sát tại khu vực Gomal, huyện Tank. Vụ nổ khiến chiếc xe bị phá hủy nghiêm trọng và lật bên đường. Phó cảnh sát trưởng huyện Tank Pervez Shah cho biết 5 cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngoài các nạn nhân là cảnh sát, vụ nổ còn khiến một số người dân đi đường bị thương. Sau vụ việc, lực lượng an ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tiến hành chiến dịch truy quét trong khu vực nhằm truy bắt các đối tượng liên quan.

Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay trên biển

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 12-1 thông báo đã thực hiện vụ thu giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử nước này trên biển, sau khi chặn bắt một tàu container treo cờ Cameroon tại Đại Tây Dương, đang trên hành trình từ Brazil tới châu Âu.

Cảnh sát phát hiện những khối cocaine trong thùng muối của tàu hàng. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của cảnh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 9.994 kg cocaine, được giấu trong 294 kiện hàng và ngụy trang trong một lô muối. Chiếc tàu sau đó bị lai dắt về cảng Santa Cruz de Tenerife thuộc quần đảo Canary do cạn nhiên liệu. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ 13 thuyền viên trên tàu, đồng thời thu giữ một khẩu súng ngắn.

Chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp của nhiều cơ quan quốc tế, trong đó có Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), Cảnh sát Liên bang Brazil, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, cùng lực lượng chức năng của Pháp và Bồ Đào Nha.