Tin thế giới sáng 12-1: Ukraine tuyên bố mở loạt chiến dịch mới nhằm vào Nga

(GLO)- Ukraine tuyên bố mở loạt chiến dịch mới nhằm vào Nga; Slovakia từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine; Ấn Độ báo động sau vụ máy bay không người lái xâm nhập biên giới; Lở bãi chôn lấp rác, chôn vùi gần 30 người ở Philippines; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-1.

Ukraine tuyên bố mở loạt chiến dịch mới nhằm vào Nga

Ukraine đang mở rộng các hoạt động quân sự trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

“Một số chiến dịch đã khiến phía Nga cảm nhận được. Một số chiến dịch khác vẫn đang được triển khai. Tôi cũng đã phê duyệt thêm các chiến dịch mới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Ukraine tấn công một dàn khoan dầu của Nga trong một chiến dịch ngày 11-1. Ảnh: Telegram

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công vào sâu các vị trí của đối phương và những biện pháp đặc biệt nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang đẩy mạnh việc gây sức ép lên Moscow bằng các chiến dịch mới sau một tuần các đợt không kích của Nga khiến nhiều thành phố Ukraine mất điện giữa lúc nhiệt độ xuống mức đóng băng.

Slovakia từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Lãnh đạo cấp cao Slovakia gồm Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Richard Raši đã thống nhất lập trường không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Slovakia sẽ không hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ảnh: 112.ua

Các bên khẳng định Slovakia sẽ không gửi vũ khí, không triển khai quân đội và không tham gia bảo lãnh khoản vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine.

Thủ tướng Fico cho biết Slovakia có thể tham gia giám sát một thỏa thuận hòa bình nếu đạt được, dù trước đó ông chỉ trích cuộc họp của Liên minh các nước sẵn sàng tại Paris.

Ông cũng tái khẳng định ủng hộ Ukraine hội nhập EU nhưng phản đối nước này gia nhập NATO.



Ấn Độ báo động sau khi phát hiện nhiều máy bay không người lái xâm nhập biên giới

Tối 11-1, các lực lượng vũ trang Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện nhiều máy bay không người lái nghi của Pakistan tại các địa điểm dọc theo biên giới quốc tế (IB) và Đường Kiểm soát (LoC) ở các quận Samba, Rajouri và Poonch thuộc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir.

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ UAV xâm nhập biên giới. Ảnh: ANI

Các nguồn tin an ninh Ấn Độ cho biết đã quan sát được ít nhất 5 vụ di chuyển của máy bay không người lái ở các khu vực tiền tuyến. Theo các quan chức, tất cả các vật thể bay đều xâm nhập không phận Ấn Độ từ bên kia biên giới, lơ lửng một thời gian ngắn trên các địa điểm nhạy cảm, rồi quay trở lại Pakistan.

Các cơ quan an ninh Ấn Độ ngay lập tức kích hoạt các quy trình hoạt động tiêu chuẩn, bao gồm cảnh báo binh lính tại các tiền đồn xung quanh khu vực và tiến hành các cuộc tìm kiếm phối hợp tại các khu vực nghi ngờ thả hàng.

Lở bãi chôn lấp rác, chôn vùi gần 30 người ở Philippines

Đã có 7 người thiệt mạng và 29 người vẫn mất tích trong vụ lở bãi chôn lấp rác Binaliw tại thành phố Cebu, miền Trung Philippines,

Hy vọng tìm thấy người sống sót trong đang dần tắt khi cửa sổ “72 giờ vàng” sau thảm họa chính thức trôi qua, mặc dù lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào bới trong hàng nghìn tấn rác và đất đá.

Hiện trường vụ lở bãi chôn lấp rác Binaliw ở Cebu, Philippines. Ảnh: AP

Thảm họa xảy ra ngày 9-1, khi một núi rác cao tương đương tòa nhà 20 tầng tại bãi chôn lấp Binaliw bất ngờ đổ sập, vùi lấp khoảng 50 công nhân vệ sinh đang làm việc phía dưới.

12 công nhân may mắn được giải cứu và phải nhập viện, song cơ hội sống sót của những người còn bị kẹt lại ngày càng mong manh.

Công tác cứu hộ tại Binaliw liên tục bị gián đoạn do núi rác vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, buộc lực lượng chức năng nhiều lần phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài càng khiến hiện trường trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn.

Giới chức Cebu cho biết từ ngày 12-1, chiến dịch này nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm từ cứu hộ sang tìm kiếm và thu hồi thi thể.