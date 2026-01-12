Tin thế giới tối 11-1: Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp về nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela

(GLO)- Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp về nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela; Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp quân sự; Đánh bom và đốt phá liên hoàn tại 3 tỉnh miền Nam Thái Lan;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 11-1.

Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp về nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-1 đã ký sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm “bảo vệ nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela đang được nắm giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ khỏi nguy cơ bị phong tỏa hoặc các thủ tục tư pháp."

Một tàu chở dầu neo tại Zulia, Venezuela ngày 23-12-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, sắc lệnh chặn mọi hình thức phong tỏa, phán quyết, ban bố sắc lệnh, quyền nắm giữ, thi hành án, kê biên tài sản hoặc bất kỳ quy trình tư pháp nào khác đối với "Quỹ tiền gửi của chính phủ nước ngoài." Nguồn quỹ này bao gồm doanh thu từ dầu mỏ và các sản phẩm liên quan chất pha loãng của Venezuela đang được giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ.

Sắc lệnh cũng nghiêm cấm mọi hoạt động chuyển tiền hoặc giao dịch liên quan đến nguồn quỹ trừ khi được cấp phép, đồng thời có hiệu lực thay thế bất kỳ sắc lệnh hành pháp nào trước đó về việc phong tỏa hoặc quản lý quỹ này.

Nhà Trắng cũng khẳng định Quỹ tiền gửi của chính phủ nước ngoài là tài sản có chủ quyền của Venezuela, hiện do Mỹ nắm giữ vì các mục đích chính phủ và đối ngoại, do đó không phải đối tượng của các vụ khiếu nại từ phía tư nhân. Sắc lệnh cũng khẳng định nguồn quỹ này chưa và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động thương mại nào tại Mỹ.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp quân sự

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 11-1, Chính phủ Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công quân sự nước này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ không nên “tính toán sai lầm”, đồng thời khẳng định rằng trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như toàn bộ căn cứ và tàu quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của nước cộng hòa Hồi giáo.

Quang cảnh biểu tình tại Iran. Ảnh: Tasnim

Những tuyên bố cứng rắn trên được ông Ghalibaf đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ liên tục cảnh báo Tehran liên quan diễn biến biểu tình ở nước này, đồng thời tuyên bố Mỹ “sẵn sàng giúp sức”. Trước đó, ông cũng để ngỏ khả năng can thiệp.

Các nguồn thạo tin an ninh của Israel cho biết quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Iran.

Đánh bom và đốt phá liên hoàn tại 3 tỉnh miền Nam Thái Lan

Một loạt các vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại khu vực biên giới phía Nam Thái Lan vào rạng sáng ngày 11-1, nhắm vào tổng cộng 11 địa điểm tại các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala.

Một tòa nhà bị thiệt hại sau khi một trạm xăng bị ném bom ở tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Ảnh: AFP

Các vụ nổ bắt đầu ngay sau 1 giờ sáng, với nhiều điểm xảy ra gần như đồng thời. Tỉnh Narathiwat là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi sáu trạm xăng và cửa hàng tiện lợi bị hư hại.

Trong khi đó, tỉnh Pattani ghi nhận hai vụ nổ tại trạm xăng, tỉnh Yala có ba địa điểm bị tấn công.

Các đối tượng được cho là di chuyển theo nhóm, mang theo súng trường, đặt chất nổ và phóng hỏa các trụ bơm xăng, cửa hàng tiện lợi, và cả một xe bồn chở nhiên liệu.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, song chưa xác định được thủ phạm đứng sau loạt vụ tấn công này.

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc giải trình vụ UAV xâm nhập không phận

Triều Tiên ngày 11-1 đã yêu cầu Hàn Quốc đưa ra giải trình cụ thể liên quan đến cáo buộc máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên, nhấn mạnh Seoul không thể né tránh trách nhiệm trong vụ việc này.

Các mảnh vỡ của một máy bay không người lái nằm rải rác trên mặt đất ở thành phố Kaesong, Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố rằng UAV Hàn Quốc đã xâm nhập không phận Triều Tiên vào ngày 4-1. Ảnh: Reuters

Phó Trưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong tuyên bố, Bình Nhưỡng đã ghi nhận lập trường của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về sự cố UAV xâm nhập không phận Triều Tiên, song cho rằng phía Hàn Quốc phải có lời giải thích rõ ràng về bản chất vụ việc.

Bà khẳng định sự việc vừa qua là “sự thật rõ ràng”, đồng thời cho rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về việc không có ý định khiêu khích là một “lựa chọn khôn ngoan”. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ lập luận cho rằng đây là hành vi dân sự.

Đối với sự việc lần này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã chỉ đạo thành lập tổ điều tra liên hợp quân đội – cảnh sát để làm rõ vụ việc, đồng thời nhấn mạnh nếu cáo buộc là đúng sự thật, đây sẽ là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Tổng tuyển cử Myanmar bước vào giai đoạn 2

Cử tri Myanmar sáng ngày 11-1 bước vào giai đoạn hai của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 5 năm.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 6 giờ sáng tại khoảng 100 thị trấn trên cả nước. Tại Yangon và Mandalay, hai thành phố lớn nhất Myanmar, cử tri đi bỏ phiếu tại các trường trung học, tòa nhà chính phủ và các cơ sở tôn giáo. Hoạt động bỏ phiếu cũng được triển khai tại một số khu vực thuộc các vùng Sagaing, Magway, Mandalay, Bago, Tanintharyi và các bang Mon, Shan, Kachin, Kayah và Kayin.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Min Aung Hlaing, trò chuyện với người dân bên ngoài điểm bỏ phiếu trong giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử ở Yangon, ngày 11-1. Ảnh: Reuters

Nhiều khu vực trong số này đã chứng kiến giao tranh trong những tháng gần đây hoặc vẫn đang trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt, phản ánh những thách thức đáng kể đối với chính quyền lâm thời trong việc tổ chức bầu cử trên phạm vi rộng. Tại các khu vực do lực lượng vũ trang đối lập kiểm soát, việc bỏ phiếu không được tiến hành.