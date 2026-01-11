Tin thế giới sáng 11-1: Lực lượng Nga gia tăng áp lực lên phòng tuyến ở Kupiansk

(GLO)- Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine; Lực lượng Nga tăng áp lực lên phòng tuyến ở Kupiansk; Mỹ không kích trả đũa khủng bố IS ở Syria; Mỹ: xả súng hàng loạt ở Mississippi, 6 người thiệt mạng.. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-1.

Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn ngày 12-1 sau khi Nga phóng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Kiev.

Khói bốc lên từ một tòa nhà ở Ukraine bị hỏa lực Nga đánh trúng. Ảnh: AP

Chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 10-1, ông Sybiha cho biết yêu cầu của Kiev được đưa ra "ngay sau các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine, bao gồm việc sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung". Ông Sybiha kêu gọi các thành viên Hội đồng bảo an thể hiện sự đoàn kết bằng cách yêu cầu chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt, bảo vệ thường dân và tiếp tục ủng hộ chủ quyền của Ukraine.

"Các cuộc tấn công của Nga đang phá hoại an ninh quốc tế cũng như những nỗ lực hòa bình của Mỹ, các quốc gia châu Âu và các đối tác khác" - vị ngoại trưởng tuyên bố.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay để gia tăng áp lực lên Moscow, đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm và "khôi phục một nền hòa bình lâu dài".

Lực lượng Nga gia tăng áp lực lên phòng tuyến ở Kupiansk

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga ở mặt trận Kharkov liên tục gia tăng áp lực lên tuyến phòng thủ của binh sĩ nước này ở thị trấn Kupiansk trong những ngày qua.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Kupiansk. Ảnh: Deep State

Trả lời phỏng vấn báo RBC Ukraine, ông Viktor Trehubov, phát ngôn viên của Nhóm Chiến lược - Tác chiến Dnipro thừa nhận quân Nga ở mặt trận Kharkiv đang gia tăng áp lực lên nhiều vị trí phòng thủ của lực lượng Kiev ở khu vực bờ đông sông Oskil gần Kupiansk. Dù vậy, quân Ukraine vẫn kiểm soát tình hình ở đó.

“Đối phương lợi dụng điều kiện mùa đông để cố vượt sông. Khi các lớp băng xuất hiện trên mặt sông, binh sĩ Nga đã tìm cách vượt sông và tiếc rằng đôi khi họ thành công. Dẫu vậy, tình hình ở phía bắc Kupiansk nhìn chung vẫn ổn định”, ông Trehubov cho biết.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Kupiansk do chuyên trang Deep State cung cấp, cho thấy khu vực sông Oskil đang nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân Nga và Ukraine.

Mỹ không kích trả đũa khủng bố IS ở Syria

Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (USCENTCOM) xác nhận Mỹ đã tiến hành “những cuộc không kích quy mô lớn” nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong ngày 10-1 để trả đũa vụ tấn công hồi tháng 12-2025 khiến 3 người Mỹ thiệt mạng.

﻿Lực lượng Mỹ và đồng minh không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Video: CENTCOM

Những cuộc không kích, được thực hiện vào khoảng 12h30 theo giờ bờ Đông nước Mỹ, là một phần của Chiến dịch “Hawkeye Strike”. Lầu Năm Góc cho biết chiến dịch này do Tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện từ ngày 19-12-2025.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn USCENTCOM tuyên bố hơn 35 mục tiêu của IS đã hứng chịu đòn không kích. Hơn 90 loại đạn chính xác đã được sử dụng và hơn 20 máy bay tham gia chiến dịch.

Israel lên kế hoạch tấn công trở lại vào Gaza

Truyền thông Israel đưa tin, quân đội nước này đã lên kế hoạch phát động chiến dịch tấn công trở lại vào Gaza trong thời gian tới, đồng nghĩa với việc khai tử lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực và được Mỹ cùng một số quốc gia khu vực bảo trợ.

Theo các nguồn tin ngoại giao do báo chí Israel trích dẫn, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mới đây đã xây dựng kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự mở rộng tại dải Gaza vào tháng 3 tới đây. Trọng tâm tác chiến là thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza.

Cảnh tượng đổ nát ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Mục tiêu hướng đến là đẩy đường ranh giới Vàng lúi về phía Tây Gaza, tức mở rộng quyền kiểm soát của quân đội Israel tại Gaza. Đường ranh giới Vàng do quân đội Israel lập ra theo thỏa thuận ngừng bắn Gaza giai đoạn 1 có hiệu lực ngày 10-10-2025. Theo đường ranh giới này, quân đội Israel kiểm soát khoảng 53% diện tích dải Gaza, nhưng không bao gồm thành phố Gaza.

Quân đội cũng như Chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Mỹ: xả súng hàng loạt ở Mississippi, 6 người thiệt mạng

1 nghi phạm đã bị bắt giữ trong ngày 10-1 sau một loạt vụ xả súng có liên quan khiến 6 người thiệt mạng ở khu vực phía Đông bang Mississippi của Mỹ.

Hiện trường vụ xả súng ở bang Missisippi, Mỹ. Ảnh: WTVA

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, cảnh sát trưởng Hạt Clay - ông Eddie Scott cho biết “nhiều sinh mạng vô tội” đã mất “do bạo lực” tại thị trấn West Point, gần khu vực giáp ranh với bang Alabama.

Ông Scott khẳng định 1 nghi phạm đã bị bắt giữ và không còn bất cứ mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực điều tra và sẽ cập nhật thông tin sớm nhất có thể.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Clay không cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến các vụ xả súng, nhưng dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào sáng 11/1 (theo giờ địa phương).