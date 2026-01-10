Tin thế giới tối 10-1: Anh sẽ chi gần 270 triệu USD cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine

(GLO)- Anh sẽ chi gần 270 triệu USD cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine; Tổng thống Trump lạc quan về quan hệ Mỹ - Colombia; Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân BRICS+; Hàn Quốc: Sơ tán dân do cháy rừng bùng phát... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-1.

Anh sẽ chi gần 270 triệu USD cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine

Ngày 9-1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo nước này sẽ chi gần 270 triệu USD để trang bị cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Số tiền sẽ được đầu tư vào các đơn vị thuộc lực lượng đa quốc gia, với mục tiêu cung cấp “đảm bảo an ninh lâu dài” cho Ukraine.

Anh sẽ chi gần 270 triệu USD để trang bị cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine. Ảnh: PA

Phát biểu tại Kiev, Bộ trưởng Healey nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tăng cường đầu tư để Lực lượng Vũ trang Anh sẵn sàng triển khai và lãnh đạo Lực lượng Đa quốc gia Ukraine, bởi một Ukraine an toàn đồng nghĩa với một nước Anh an toàn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmigal cho biết Anh sẽ bắt đầu sản xuất 1.000 thiết bị bay không người lái đánh chặn Octopus mỗi tháng từ tháng 2 và chuyển giao cho Ukraine.

Tổng thống Trump lạc quan về quan hệ Mỹ - Colombia

Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Colombia Gustavo Petro sẽ tới thăm Nhà Trắng vào tháng 2 tới, đồng thời bày tỏ lạc quan về quan hệ song phương. Động thái này thể hiện sự thay đổi trong lập trường của người đứng đầu Nhà Trắng kể từ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 7-1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: CNN

Trên mạng xã hội X, ông Trump viết: “Tôi mong chờ cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng trong tuần đầu tiên của tháng 2”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc gặp song phương sẽ mang lại kết quả tích cực cho quan hệ Colombia-Mỹ. Ông Trump khẳng định tuyệt đối ngăn chặn không để cocaine và các loại ma túy khác xâm nhập vào nước Mỹ.

Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân BRICS+

Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi. Ảnh: AFP

Ngày 10-1, Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên Will for peace 2026. Nước chủ nhà Nam Phi cho biết đây là hoạt động trong khuôn khổ BRICS+ nhằm "đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển và kinh tế hàng hải."

Tuyên bố của quân đội Nam Phi nêu rõ: "Cuộc tập trận WILL FOR PEACE 2026 quy tụ lực lượng hải quân các nước BRICS+ để thực hiện các hoạt động an toàn hàng hải chung và các cuộc diễn tập phối hợp tác chiến."

Trung tá Mpho Mathebula, người phát ngôn của các hoạt động phối hợp, khẳng định mục đích của cuộc tập trận hải quân này là nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin. Brazil, Ai Cập và Ethiopia tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc tập trận lần này.

Hàn Quốc: Sơ tán dân do cháy rừng bùng phát

Chiều ngày 10-1, chính quyền huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc đã ban hành lệnh sơ tán dân sau khi cháy rừng bùng phát ở khu vực miền núi của huyện.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: News1

Lực lượng cứu hỏa địa phương đã ban hành cảnh báo "Cấp độ ứng phó 2" và huy động mọi nguồn lực sẵn có cho công tác chữa cháy. Cấp độ ứng phó 2 gồm việc huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị từ trạm cứu hỏa chịu trách nhiệm và các trạm cứu hỏa lân cận.

Một máy bay trực thăng và lực lượng cứu hỏa, bao gồm cả Đội phản ứng đặc biệt chữa cháy rừng 119 đã được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, gió mạnh với tốc độ 6,4 m/giây đang gây khó khăn cho việc điều động thêm máy bay trực thăng. Hơn nữa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày, hạn chế việc triển khai các thiết bị hỗ trợ, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.