Tin thế giới tối 9-1: Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine

(GLO)- Ukraine phóng tên lửa, hơn nửa triệu người Nga chịu cảnh mất điện; Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine; Mỹ viện trợ để củng cố thỏa thuận Thái Lan - Campuchia; Anh phát cảnh báo nguy hiểm cao do “bom thời tiết” là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-1.

Ukraine phóng tên lửa, hơn nửa triệu người Nga chịu cảnh mất điện

Ngày 9-1, Thống đốc khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng” đối với một cơ sở hạ tầng. Vụ tấn công gây ra tình trạng mất điện, ảnh hưởng tới 556.000 người.

Ukraine tấn công Belgorod, Nga, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Ảnh: ASTRA

Vụ tấn công đã làm khoảng 2.000 tòa nhà chung cư bị mất sưởi và gần 200.000 người không có nước sinh hoạt tại nhà.

Các kênh tin tức trên Telegram đưa tin rằng còi báo động không kích đã được kích hoạt, sau đó không lâu là một tiếng nổ lớn. Theo các báo cáo này, một nhà máy điện có thể đã bị trúng đòn tấn công.

Liên bang Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tấn công các mục tiêu dân sự, bao gồm cả bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine

Lực lượng Ukraine cứu hộ đứng trước một tòa nhà ở Kiev bị hỏa lực Nga đánh trúng. Ảnh: BBC

Quân đội Nga thông báo đã tập kích hiệp đồng vào Ukraine, trong đó sử dụng tên lửa Oreshnik, để trả đũa vụ Kiev "tấn công dinh thự Tổng thống Putin".

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Quân đội Nga đêm 8-1 phát động chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí chính xác phóng từ chiến hạm và bệ mặt đất, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, cùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa, nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine."

Cơ quan này cho biết thêm mục tiêu của cuộc tấn công là cơ sở chế tạo UAV cho quân đội Ukraine và hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng đối phương.

Khoảnh khắc được cho là tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv, Ukraine đêm 8-1. Video: AMK Mapping

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 242 UAV các loại, cùng 13 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không S-400 hoán cải, 22 tên lửa hành trình Kalibr và một tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan.

Mỹ viện trợ để củng cố thỏa thuận Thái Lan - Campuchia

Ngày 9-1, Mỹ đã công bố khoản viện trợ khoảng 45 triệu USD nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đạt được hồi tháng 12-2025.

Ngôi nhà ở tỉnh Surin (Thái Lan) bị phá huỷ trong xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, ngày 11-12-2025. Ảnh: TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Michael DeSombre, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, cho biết Mỹ sẽ cung cấp 20 triệu USD để giúp cả hai nước chống nạn buôn ma túy và các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Ngoài ra, Washington cũng sẽ dành 15 triệu USD để hỗ trợ những người bị di dời do cuộc giao tranh gần đây và 10 triệu USD cho việc rà phá bom mìn.

Ông DeSombre khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Campuchia và Thái Lan trong việc thực hiện Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur và mở đường cho việc khôi phục hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho người dân và khu vực.

Anh phát cảnh báo nguy hiểm cao do “bom thời tiết”

Anh đang phải đối mặt với đợt thời tiết cực đoan hiếm gặp khi cơ quan khí tượng ban hành hàng loạt cảnh báo đỏ và cam do bão Goretti nhanh chóng mạnh lên thành hiện tượng được gọi là “bom thời tiết”.

Cơ quan khí tượng Anh ban hành hàng loạt cảnh báo đỏ và cam do bão Goretti. Ảnh: PA

Dự báo, nhiều khu vực ở xứ Wales và vùng Midlands có thể hứng chịu lượng tuyết dày tới 30 cm, trong khi gió giật tại các vùng đồi núi, ven biển có thể đạt tốc độ gần 160 km/h.

Ảnh hưởng của bão đã khiến sân bay Birmingham phải tạm ngừng sử dụng đường băng trong đêm do tuyết rơi dày.

Khoảng 47.000 hộ gia đình ở Tây Nam nước Anh đã bị mất điện vào tối cùng ngày; tại West Midlands và xứ Wales, con số này lần lượt khoảng 5.000 và 2.000 hộ.

Các công ty cấp nước cũng kêu gọi người dân bảo vệ đường ống, bể chứa nước, thay vì để vòi nước ngoài trời chảy liên tục.