Tin thế giới sáng 15-3: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran; Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz; Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-3.

Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 14-3 cho biết quân đội nước này đã phá hủy trung tâm nghiên cứu chủ chốt của Cơ quan Vũ trụ Iran tại Tehran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của quân đội Israel, cơ sở bị không kích tối 13-3 được cho là chứa các phòng thí nghiệm chiến lược phục vụ nghiên cứu, trong đó có việc phát triển vệ tinh quân sự phục vụ giám sát, thu thập tình báo và hỗ trợ điều hướng hỏa lực nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Trung Đông.

IDF cũng cho biết đã tấn công nhiều cơ sở sản xuất hệ thống phòng không của Iran tại Tehran, bao gồm một nhà máy quan trọng chuyên sản xuất các tổ hợp phòng không.

Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump ngày 14-3 cho biết nhiều quốc gia sẽ điều tàu chiến tới để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông suốt, nhưng ông không nêu chi tiết những nước nào sẽ tham gia.

Tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho tuyến đường này mở và an toàn,” ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ gửi tàu tới khu vực.

“Trong thời gian đó, Mỹ sẽ ném bom dữ dội vào khu vực bờ biển và liên tục bắn chìm các xuồng và tàu của Iran", ông viết.

Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu đã có quốc gia nào đồng ý điều tàu đến hay chưa và khi nào các nước này sẽ điều động.

Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp

Tổng thống Pháp ngày 14-3 cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban.

Trong khi đó, truyền thông Israel cũng đưa tin về việc nước này và Liban dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong những ngày tới, trong bối cảnh xung đột tái bùng phát giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Điện Elysee

Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng các cuộc tấn công, đồng thời cho rằng Israel nên nắm bắt cơ hội này, để khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn, tìm ra giải pháp lâu dài và tạo điều kiện để chính quyền Liban thực hiện các cam kết về chủ quyền.

Còn theo truyền thông Israel, cuộc đàm phán dự kiến có sự tham gia của phái đoàn Mỹ, được tổ chức tại Pháp hoặc Cộng hòa Cyprus, nội dung tập trung vào việc chấm dứt giao tranh ở Liban và giải giáp lực lượng Hezbollah.

Cuộc xung đột đã gây thiệt hại nặng nề cho Liban, với con số thương vong là 826 người thiệt mạng, trong đó có 65 phụ nữ và 106 trẻ em, cùng hơn 2.000 người khác bị thương, trong khi hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều cơ sở hạ tầng tại Liban, trong đó có Thủ đô Beirut đã bị phá hủy.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công vùng Krasnodar của Nga, nhắm trúng nhà máy lọc dầu Afipsky và gây ra một đám cháy lớn.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, nhà máy lọc dầu trên là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền nam Nga, sản xuất xăng, dầu diesel, khí ngưng tụ, cặn dầu nặng và lưu huỳnh.

Một nhà máy lọc dầu ở Krasnodar bốc cháy sau khi bị UAV tấn công. Ảnh: Astra

Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng nổ vào khoảng 1h sáng 15-3 khi hệ thống phòng không được kích hoạt và còi báo động vang lên khắp khu vực.

Chính quyền địa phương cho hay, mảnh vỡ UAV từ vụ tấn công rơi xuống đã làm hư hại một số khu vực của nhà máy lọc dầu song không gây ra thương vong. Kiev xác nhận các UAV của nước này "đã đánh trúng mục tiêu".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 14-3 hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 87 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực. Nhà chức trách Nga cũng báo cáo về một vụ tấn công riêng rẽ của UAV Ukraine nhằm vào cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar Krai, khiến 3 người bị thương và một tàu kỹ thuật bị hư hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vụ tấn công và cho biết cơ sở hạ tầng của cảng đã bị hư hại.