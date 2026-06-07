Tin thế giới sáng 7-6: Nga tuyên bố đánh chặn 339 UAV Ukraine

(GLO)- Nga tuyên bố đánh chặn 339 UAV Ukraine; Israel gia tăng các cuộc tấn công tại Liban và Gaza; NATO tăng cường phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-6.

Nga tuyên bố đánh chặn 339 UAV Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-6 cho biết các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 339 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 13 giờ, trong đó có nhiều UAV hướng về thủ đô Moscow.

Nhà máy lọc dầu Krasnodar bị tấn công, ngày 6-6. Ảnh: X

Theo thông báo đăng trên Telegram, các vụ đánh chặn diễn ra từ 7h đến 20h ngày 6-6 (giờ địa phương) tại 13 khu vực của Nga, cùng các vùng không phận trên Biển Đen. Các khu vực bị ảnh hưởng trải dài từ miền Trung nước Nga tới các tỉnh Leningrad và Pskov ở phía Tây Bắc.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cũng liên tục cập nhật tình hình trên Telegram, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn nhiều UAV nhằm vào thủ đô. Theo thống kê từ các nguồn không chính thức, ít nhất 14 UAV đã bị bắn hạ trong ngày.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga nhiều lần phải tạm dừng hoạt động tại các sân bay để bảo đảm an toàn. Các hãng thông tấn Nga cho biết riêng thành phố Sochi bên bờ Biển Đen đã ban hành 4 lệnh tạm ngừng khai thác hàng không vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Israel gia tăng các cuộc tấn công tại Liban và Gaza

Israel tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tại Liban và Gaza, nhắm vào hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban và tiến hành không kích tại Dải Gaza. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn gặp nhiều trở ngại.

Israel tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tại Liban và Gaza. Ảnh Reuters

Tuyên bố của Israel cho biết, trong hai ngày qua, lực lượng này đã tấn công các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các địa điểm cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah.

Theo thống kê ban đầu của chính quyền Liban, các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam nước này trong ngày 6-6, đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan quân đội Liban, một người trong số đó mang hàm Chuẩn tướng.

Còn tại Gaza, một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu lều trại ở trung tâm thành phố Gaza, đã khiến 7 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Cuộc tấn công diễn ra khi hôm qua, Ai Cập bắt đầu tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện Hamas và các phe phái Palestine khác.

NATO tăng cường phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết các lực lượng lục quân của khối này ngày 6-6 đã bắt đầu các hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên mới nhất của liên minh.

Binh sỹ Ba Lan tham gia buổi huấn luyện tại thao trường Biedrusko ngày 7-4-2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh châu Âu của NATO, khẳng định khu vực xung quanh Thụy Điển và Phần Lan, thuộc sườn Đông Bắc của NATO, "là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược nhất."

Thụy Điển và Phần Lan nằm bên bờ Biển Baltic, tuyến đường thủy được các tàu chiến Nga sử dụng để di chuyển đến hoặc đi từ Saint Petersburg hoặc Kaliningrad của Nga.

Năm 2024, NATO đã quyết định thiết lập sự hiện diện quân sự đa quốc gia mới tại Phần Lan với tên gọi Lực lượng Lục quân tiền phương, được thiết kế để hoạt động như một đơn vị phản ứng nhanh.

Nổ súng tại lễ hội Mỹ, nhiều người trúng đạn

Nhiều người đã bị trúng đạn gần khu vực diễn ra Lễ hội Old West End ở Toledo, bang Ohio, Mỹ hôm 6-6.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng tại lễ hội Old West End ở Ohio ngày 6-6. Ảnh: WTOL

Sở Cảnh sát Toledo cho biết cảnh sát đang tích cực truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ việc sau khi nhận được tin báo vào khoảng 17h30 giờ địa phương.

Khi đến nơi, họ phát hiện nhiều nạn nhân bị bắn. Theo cảnh sát Toledo, “nhiều nạn nhân” đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Cảnh sát yêu cầu người dân tránh xa khu vực này trong khi họ tiến hành điều tra vụ việc.