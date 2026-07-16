BYD Thuận Minh Gia Lai khai trương showroom đầu tiên

(GLO)- Ngày 16-7, Công ty TNHH Thuận Minh chính thức khai trương showroom BYD Thuận Minh Gia Lai tại số 662A Lê Duẩn (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ của thương hiệu xe năng lượng mới BYD tại khu vực Tây Nguyên.

Được đầu tư theo tiêu chuẩn của BYD, showroom BYD Thuận Minh Gia Lai sở hữu không gian hiện đại với đầy đủ các khu vực trưng bày xe, tư vấn bán hàng, phòng chờ khách hàng, khu bàn giao xe, xưởng bảo dưỡng - sửa chữa, cung cấp phụ tùng chính hãng và hệ thống trạm sạc chuyên dụng.

Showroom BYD Thuận Minh Gia Lai tại số 662A Lê Duẩn, phường An Phú được đầu tư theo tiêu chuẩn của BYD. Ảnh: H.H

Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp tham quan các mẫu xe BYD đang được phân phối tại Việt Nam như: Dolphin, Atto 2, Seal 5 DM-i, Sealion 6 DM-i, Sealion 8, Han, M6 và M9; đồng thời trải nghiệm lái thử để tìm hiểu công nghệ, khả năng vận hành cũng như các tính năng an toàn trên các dòng xe năng lượng mới.

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch BYD Thuận Minh Gia Lai (áo vest xám) giới thiệu các dòng xe và tư vấn cho khách hàng tại showroom. Ảnh: H.H

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch BYD Thuận Minh Gia Lai cho biết: “BYD Thuận Minh Gia Lai cam kết mang đến những sản phẩm chính hãng cùng dịch vụ bán hàng và hậu mãi chuyên nghiệp, luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe. Với định hướng phát triển bền vững, showroom kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Gia Lai”.

Đại diện BYD Việt Nam và Công ty TNHH Thuận Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Showroom BYD Thuận Minh Gia Lai. Ảnh: H.H

Trong khuôn khổ lễ khai trương, ban tổ chức thực hiện nghi thức khai trương, giới thiệu không gian showroom cùng các dòng xe BYD đang được phân phối tại Việt Nam và bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên.

Khách mời tham dự có cơ hội trải nghiệm lái thử, đồng thời tham gia các hoạt động bốc thăm trúng thưởng và nhận quà lưu niệm. Nhân dịp này, showroom triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe và sử dụng dịch vụ.

Showroom BYD Thuận Minh Gia Lai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16-7.