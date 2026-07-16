BYD Thuận Minh Gia Lai khai trương showroom đầu tiên

Được đầu tư theo tiêu chuẩn của BYD, showroom BYD Thuận Minh Gia Lai sở hữu không gian hiện đại với đầy đủ các khu vực trưng bày xe, tư vấn bán hàng, phòng chờ khách hàng, khu bàn giao xe, xưởng bảo dưỡng - sửa chữa, cung cấp phụ tùng chính hãng và hệ thống trạm sạc chuyên dụng.
Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp tham quan các mẫu xe BYD đang được phân phối tại Việt Nam như: Dolphin, Atto 2, Seal 5 DM-i, Sealion 6 DM-i, Sealion 8, Han, M6 và M9; đồng thời trải nghiệm lái thử để tìm hiểu công nghệ, khả năng vận hành cũng như các tính năng an toàn trên các dòng xe năng lượng mới.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch BYD Thuận Minh Gia Lai cho biết: “BYD Thuận Minh Gia Lai cam kết mang đến những sản phẩm chính hãng cùng dịch vụ bán hàng và hậu mãi chuyên nghiệp, luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe. Với định hướng phát triển bền vững, showroom kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Gia Lai”.
Trong khuôn khổ lễ khai trương, ban tổ chức thực hiện nghi thức khai trương, giới thiệu không gian showroom cùng các dòng xe BYD đang được phân phối tại Việt Nam và bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên.
Khách mời tham dự có cơ hội trải nghiệm lái thử, đồng thời tham gia các hoạt động bốc thăm trúng thưởng và nhận quà lưu niệm. Nhân dịp này, showroom triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe và sử dụng dịch vụ.
BYD Thuận Minh Gia Lai
Địa chỉ: 662A đường Lê Duẩn, phường An Phú, tỉnh Gia Lai
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