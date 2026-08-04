Honda SH Super Vetro 2-in-1 giới hạn 200 chiếc về Việt Nam, giá từ 235 triệu đồng

(GLO)- Mẫu Honda SH Super Vetro 2-in-1 sở hữu thiết kế phối hai tông màu độc đáo, dàn áo được hoàn thiện bởi thợ Việt Nam và đi kèm tem đánh số thứ tự chống giả. Xe được phân phối giới hạn 200 chiếc cho mỗi phối màu, với giá khởi điểm từ 235 triệu đồng.

Honda SH Super Vetro 2-in-1 vừa chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua một đại lý tư nhân ở khu vực miền Nam. Đây là phiên bản giới hạn được phát triển từ mẫu SH nhập khẩu Ý, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt và tính sưu tầm.

Theo đơn vị phân phối, mỗi cấu hình màu của SH Super Vetro 2-in-1 chỉ được sản xuất 200 chiếc. Xe có hai tùy chọn phối màu gồm Green – Sapphire và Sapphire – Green.

Thiết kế phối màu độc đáo, dàn áo hoàn thiện tại Việt Nam

Điểm nhấn của SH Super Vetro 2-in-1 nằm ở bộ dàn áo với hai gam màu xanh ngọc lục bảo và xanh lam ngọc được chia đều theo tỷ lệ 50:50 trên thân xe.

Ở phiên bản Sapphire – Green, nửa trước thân xe được sơn xanh lam, trong khi nửa sau sử dụng màu xanh ngọc lục bảo. Phiên bản còn lại có cách phối màu ngược lại.

Phần giao giữa hai mảng màu nằm tại khu vực hông sàn để chân và được xử lý thủ công nhằm tạo sự liền mạch, hạn chế cảm giác chia tách. Màu chỉ may yên xe cũng được đồng bộ với tông màu của nửa sau thân xe, trong khi ốp động cơ và ốp pô được sơn bạc để tăng tính tương phản.

Theo đơn vị phân phối, dàn áo của xe được xử lý và hoàn thiện bởi đội ngũ thợ Việt Nam.

Mỗi xe đều đi kèm tem nhận diện đánh số thứ tự từ 1/200 đến 200/200. Tem sử dụng vật liệu có hiệu ứng nhận diện và tích hợp yếu tố chống giả nhằm tăng giá trị sưu tầm.

Giữ nguyên trang bị, giá từ 235 triệu đồng

Ngoài thay đổi về ngoại thất, SH Super Vetro 2-in-1 vẫn giữ nguyên cấu hình kỹ thuật của mẫu SH 150i Vetro Blue từng ra mắt trước đó.

Xe được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình TFT, phanh ABS cùng động cơ eSP+ dung tích 150 cc quen thuộc.

Đại lý công bố giá khởi điểm của SH Super Vetro 2-in-1 là 235 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá thực tế có thể cao hơn tùy theo số thứ tự của từng xe, đặc biệt với những số đẹp.

Với số lượng giới hạn cùng mức giá cao hơn đáng kể so với SH thông thường, SH Super Vetro 2-in-1 hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu một mẫu xe mang tính cá nhân hóa, khác biệt và có giá trị sưu tầm.