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Cận cảnh Hyosung GV350X: Môtô cruiser động cơ V-Twin giá 135 triệu đồng tại Việt Nam

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ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Hyosung GV350X gây chú ý trong phân khúc môtô cruiser cỡ trung nhờ thiết kế cơ bắp, động cơ V-Twin 339 cc cùng mức giá 135 triệu đồng, cạnh tranh với nhiều đối thủ đến từ Nhật Bản và châu Âu

Một đơn vị chuyên kinh doanh môtô nhập khẩu vừa đưa mẫu Hyosung GV350X về phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu cruiser cỡ trung của thương hiệu Hàn Quốc, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển kết hợp chất thể thao hiện đại.

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Hyosung GV350X có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 2.130 x 790 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.460 mm, khoảng sáng gầm 125 mm và trọng lượng không tải 180 kg. Chiều cao yên 730 mm được đánh giá phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt.

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Thiết kế của mẫu xe mang phong cách cơ khí khỏe khoắn với nhiều đường nét cơ bắp, khác biệt so với các dòng cruiser truyền thống. Bình xăng dung tích 14 lít được tạo hình nổi khối, kết hợp các chi tiết hoàn thiện trên động cơ nhằm nhấn mạnh vẻ mạnh mẽ của xe.

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Phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha LED hình tròn theo phong cách cổ điển, trong khi phía sau là đèn hậu LED và xi-nhan có thiết kế liền mạch. Xe được trang bị mâm hợp kim 3 chấu kép với kích thước 16 inch phía trước và 15 inch phía sau, đi kèm lốp không săm, hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS hai kênh.

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Hệ thống treo gồm phuộc hành trình ngược (USD) ở phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau có khả năng điều chỉnh. Bên cạnh đó, hệ thống ống xả kép góp phần tạo điểm nhấn cho cấu trúc động cơ V-Twin đặc trưng.

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Buồng lái kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại với đồng hồ dạng tròn nhưng sử dụng màn hình màu hiển thị sắc nét. Ghi đông được thiết kế thấp hơn so với nhiều mẫu cruiser truyền thống, mang đến tư thế lái hơi chồm về phía trước theo phong cách thể thao.

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Sức mạnh của Hyosung GV350X đến từ động cơ V-Twin dung tích 339 cc, làm mát bằng chất lỏng, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 31,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 6.500 vòng/phút.

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Xe sử dụng hộp số côn tay 6 cấp kết hợp ly hợp chống trượt. Đáng chú ý, hệ thống truyền động bằng dây đai thay cho xích truyền thống giúp xe vận hành êm ái hơn, giảm nhu cầu bảo dưỡng và hạn chế bám bẩn trong quá trình sử dụng.

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Hyosung GV350X được phân phối tại Việt Nam với giá bán 135 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn màu sắc gồm xám, đen và xanh. Trong phân khúc cruiser và mô tô cổ điển cỡ trung, mẫu xe Hàn Quốc sẽ cạnh tranh với những cái tên như Honda CB350 H'ness, Kawasaki Meguro S1 hay Triumph Scrambler 400 X.

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