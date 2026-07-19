Royal Enfield ra mắt Shotgun 650 bản cực hiếm, đậm chất độ thủ công

Mới đây, Royal Enfield đã chính thức giới thiệu tới thị trường phiên bản giới hạn của mẫu Shotgun 650.

Phiên bản Shotgun 650 Rough Crafts Edition là phiên bản thương mại hóa từ chiếc xe ý tưởng từng xuất hiện tại triển lãm EICMA 2025 và sau đó được trưng bày tại Motoverse 2025, lấy cảm hứng từ bản độ Caliber Royale. Mẫu xe này chỉ được sản xuất với số lượng chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới, hướng đến những người yêu thích xe sưu tầm và phong cách độ thủ công.

So với mẫu Shotgun 650 tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt này nổi bật nhờ phong cách thiết kế tối giản nhưng đầy cá tính với tông đen toàn bộ, kết hợp các đường kẻ vàng dát lá (Gold Leaf Striping) được thực hiện theo phong cách thủ công. Những đường chỉ vàng xuất hiện trên chắn bùn trước, bình xăng, ốp hông và chắn bùn sau, tạo nên điểm nhấn tương phản mạnh mẽ trên nền sơn đen.

Royal Enfield cũng bổ sung các nét xám mảnh nhằm tăng chiều sâu cho tổng thể thiết kế. Trên bình xăng là huy hiệu hợp tác bằng đồng đúc giữa Royal Enfield và Rough Crafts, đồng thời mỗi chiếc xe đều được đánh số thứ tự riêng từ 1 đến 100, khẳng định tính độc bản của phiên bản giới hạn.

Mẫu xe sử dụng phối màu độc quyền gồm Gloss Jet Black và Matte Stealth Black, mang đến diện mạo vừa hiện đại vừa cổ điển. Bên cạnh đó là hàng loạt chi tiết được hoàn thiện theo phong cách "factory custom" như gương chiếu hậu gắn ở đầu tay lái sơn đen, yên da cao cấp may chần chỉ, bộ mâm hợp kim cắt CNC hai tông màu và ống phuộc trước hoàn thiện màu vàng, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe.

Ngoài những thay đổi về ngoại hình và các chi tiết hoàn thiện, Shotgun 650 Rough Crafts Edition vẫn giữ nguyên nền tảng cơ khí của Shotgun 650 tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đôi song song 648 cc làm mát bằng không khí và dầu, kết hợp hộp số 6 cấp cùng ly hợp chống trượt, mang đến khả năng vận hành quen thuộc đã làm nên tên tuổi của dòng động cơ 650 Twin của Royal Enfield.

Mỗi chủ sở hữu còn được tặng kèm một bức poster phiên bản giới hạn có chữ ký của Winston Yeh - nhà sáng lập Rough Crafts, như một món quà đánh dấu sự hợp tác giữa thương hiệu xe máy Anh - Ấn và xưởng độ nổi tiếng của Đài Loan.

Tại thị trường Ấn Độ, Shotgun 650 Rough Crafts Edition được niêm yết ở mức 575.000 Rupee - khoảng 156 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)