Royal Enfield Hunter 350 2026 ra mắt, giá gần 43 triệu đồng

(GLO)- Royal Enfield Hunter 350 2026 bổ sung thêm phiên bản cơ bản và hai màu sắc mới, trong đó màu trắng Moonshot trái ngược hoàn toàn với phong cách hoài cổ, được Royal Enfield trình làng tại thị trường Ấn Độ.

Royal Enfield vừa ra mắt phiên bản Base Premium mới của Hunter 350. Phiên bản Base Premium được định vị cao hơn phiên bản Retro.

Phiên bản Base Premium có đèn pha halogen được nâng cấp, mâm hợp kim và hệ thống ABS một kênh. Việc bổ sung mâm hợp kim và lốp không săm sẽ giúp việc xử lý thủng lốp dễ dàng hơn.

Hunter 350 Base Premium chỉ có một lựa chọn màu sắc: Đen Tarmac, với lớp sơn đen toàn bộ cùng logo Royal Enfield trên bình xăng và họa tiết Hunter 350 màu trắng trên ốp sườn.

Các tấm ốp bên hông cũng có những họa tiết táo bạo tương tự. Phối màu này rất trẻ trung, phá cách và đi ngược lại với phong cách cổ điển của chiếc xe.

Hệ thống chiếu sáng của Base Premium vẫn giữ thiết kế đèn pha tròn đặc trưng, đồng hồ tốc độ kiểu cổ điển cùng với màn hình LCD kỹ thuật số, hệ thống định vị Royal Enfield Tripper và bộ điều khiển dạng núm xoay hiện đại.

Yên xe may chỉ nổi hay tay nắm sau mang phong cách thể thao cũng góp phần nâng cao cảm nhận về thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Xe cũng được trang bị ly hợp trợ lực slipper clutch tiêu chuẩn. Điều này giúp giảm lực cần thiết để vào côn, giúp việc lái xe trong điều kiện giao thông tắc nghẽn dễ dàng hơn.

Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn 349cc làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 20,2 mã lực và mô-men xoắn 27Nm. Khối động cơ này hướng tới sự ổn định, dễ điều khiển và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Ở trung tâm của Hunter là động cơ J-350cc dài, phun nhiên liệu, mang lại cảm giác lái mượt mà hơn, RPM cao hơn và mô-men xoắn cực đại. Được kết hợp với khung xương sống ống giảm tốc ổn định và hệ thống treo nối đất.

Phiên bản cao cấp của Hunter 350 - phiên bản Moonshot White được bổ sung thêm hai màu mới là Vàng Mumbai và Trắng Moonshot.

Cả hai đều là những màu sắc nổi bật, mang đến cho chiếc xe vẻ ngoài trẻ trung. Màu Mumbai Yellow là sự kết hợp giữa màu vàng ở nửa trên bình xăng, màu xanh lam ở nửa dưới và các sọc trắng ở hai bên, cùng với logo Royal Enfield trên nền màu cam.

Phiên bản Moonshot White sở hữu thiết kế đồ họa nổi bật hơn. Xe được trang trí bằng họa tiết đại dương ở bên hông bình xăng và hình tên lửa ở các đường cong trên bình xăng. Các tấm ốp bên hông cũng có những họa tiết táo bạo tương tự. Phối màu này rất trẻ trung, phá cách và đi ngược lại với phong cách cổ điển của chiếc xe.

Hunter 350 2026 Base Premium được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá từ 149.900 rupee, khoảng 42,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Phiên bản Hunter 350 2026 Moonshot White có giá 169.804 Rupee (48 triệu đồng).