Ô tô điện chính thức được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030

(GLO)- Ngày 8-6, Chính phủ ban hành Nghị định 202/2026/NĐ-CР sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15-1-2022 quy định về lệ phí trước bạ. Theo đó, ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027 và thay thế Nghị định số 51/2025/NĐ-CP 1-3-2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Cụ thể, tại điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022 quy định, đối với ô tô điện chạy pin, kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết 31-12-2030, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Ảnh: M.T

Bộ Tài chính cho biết: Việc ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin; góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong những năm gần đây, đặc biệt đến năm 2025, thị trường xe ô tô điện toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ, trở thành một phần trọng yếu của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng xe lưu hành, hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Nhằm giảm bớt rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu cho người sử dụng, chính sách lệ phí trước bạ và các khoản thu khi đăng ký được xem là công cụ phổ biến được nhiều quốc gia sử dụng.