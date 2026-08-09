Yamaha Fazzio phiên bản hoàng hôn trình làng, đẹp như mơ, giá 33 triệu đồng

Yamaha vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Fazzio Special Edition Sunset Blue tại thị trường Indonesia, bổ sung lựa chọn mới cho dòng tay ga đô thị mang phong cách thời trang.

Lấy cảm hứng từ khung cảnh hoàng hôn trên bãi biển, Fazzio Sunset Blue nổi bật với lớp sơn xanh mờ Dull Blue kết hợp các họa tiết màu cam tạo điểm nhấn.

Dòng chữ "ONE TWO FIVE" xuất hiện ở hai bên thân xe nhằm nhấn mạnh động cơ 125 cc, trong khi khu vực để chân và các chi tiết nội thất được phối màu xanh Navy, tạo hiệu ứng tương phản giữa ngoại thất và không gian bên trong.

Bên cạnh màu sơn mới, Yamaha cũng hoàn thiện nhiều chi tiết bằng tông bạc như mâm hợp kim, gương chiếu hậu, viền đồng hồ, hộc chứa đồ phía trước và tay dắt phía sau. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào tính thẩm mỹ, còn thiết kế tổng thể và các trang bị vẫn được giữ nguyên so với phiên bản đang phân phối trên thị trường.

Về khả năng vận hành, Fazzio Sunset Blue tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 124,86 cc, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử.

Khối động cơ có đường kính xi-lanh và hành trình piston lần lượt 52,4 x 57,9 mm, tỷ số nén 11,0:1, cho công suất tối đa 6,2 kW (khoảng 8,4 mã lực) tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT sử dụng dây đai V-Belt.

Hệ thống Blue Core Hybrid vẫn kết hợp mô-tơ điện hỗ trợ tăng tốc khi khởi hành thông qua tính năng Electric Power Assist Start. Mô-tơ điện chỉ hoạt động trong giai đoạn đầu tăng tốc nhằm cải thiện khả năng bứt tốc ở dải vòng tua thấp, thay vì cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện như các mẫu hybrid toàn phần.

Về tiện ích, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông số vận hành và hỗ trợ kết nối điện thoại thông qua hệ thống Communication Control Unit (CCU). Cổng sạc USB Type-C được bố trí cạnh hộc chứa đồ phía trước, giúp người dùng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 17,8 lít, đủ không gian để chứa áo mưa, túi xách cỡ nhỏ cùng nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn có hộc chứa đồ phía trước và móc treo đôi Double Hook Carabiner, tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn pha LED với thiết kế hình oval đặc trưng của dòng Classy Yamaha, đi kèm đèn cảnh báo khẩn cấp Hazard. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 12 inch kết hợp lốp không săm kích thước 110/70-12 cho cả bánh trước và bánh sau.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc Unit Swing phía sau.

Fazzio Sunset Blue có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.820 x 685 x 1.125 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Xe sở hữu chiều cao yên 750 mm, trọng lượng 95 kg cùng bình nhiên liệu dung tích 5,1 lít.

Tại Indonesia, Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue được niêm yết với giá 23.150.000 Rupiah, tương đương khoảng 33,8 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)