Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á, giá từ hơn 520 triệu đồng

(GLO)- Kia chính thức giới thiệu Seltos 2026 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Thế hệ thứ hai của mẫu SUV đô thị sở hữu thiết kế mới, nội thất hiện đại, bổ sung nhiều công nghệ an toàn và có giá khởi điểm từ khoảng 522,5 triệu đồng.

Kia vừa trình làng Seltos 2026 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ thứ hai mẫu SUV đô thị này tại khu vực Đông Nam Á.

Tại Indonesia, Kia Seltos 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Trendy, Prestige+ ADAS và GT Line, có giá bán lần lượt 359 triệu Rupiah (khoảng 522,56 triệu đồng), 417 triệu Rupiah (606,98 triệu đồng) và 469 triệu Rupiah (682,67 triệu đồng).

Cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ Smartstream Gamma II 1.5L 4 xi-lanh, tích hợp công nghệ DOHC và Dual CVVT, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ cho công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp IVT dẫn động cầu trước nhằm tối ưu khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu.

Ở thế hệ mới, Seltos được phát triển trên nền tảng K3 với kích thước lớn hơn trước. Xe dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.630-1.635 mm và có chiều dài cơ sở 2.690 mm, hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn.

Ngoại thất áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" đặc trưng của Kia với diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha Star Map, các đường gân thân xe vuông vức, tay nắm cửa bật ra cùng dải đèn hậu LED nối liền hai bên.

Khoang lái được thiết kế theo phong cách của các mẫu Kia thế hệ mới với khả năng trang bị ba màn hình trên bảng táp-lô, gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình điều khiển điều hòa riêng và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hãng vẫn duy trì hệ thống phím bấm vật lý dưới cửa gió điều hòa để người dùng thao tác nhanh các chức năng thường xuyên sử dụng.

Phiên bản Trendy được trang bị mâm hợp kim 17 inch, đèn pha LED đa phản xạ, đèn hậu LED, màn hình đa thông tin 4,2 inch, ghế bọc kết hợp vải và da nhân tạo, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa cùng các tính năng an toàn như 6 túi khí, giám sát áp suất lốp, cảm biến lùi và camera lùi.

Ở phiên bản Prestige+ ADAS, xe được nâng cấp với ghế da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện, ghế trước thông gió, điều hòa tự động hai vùng, màn hình giải trí 12,3 inch và cảm biến đỗ xe phía trước. Đặc biệt, mẫu xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, giới hạn tốc độ thủ công và cảnh báo hành khách phía sau.

Trong khi đó, phiên bản GT Line cao cấp nhất sở hữu mâm hợp kim 18 inch, đèn pha LED Projector, đèn sương mù LED, cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây, gạt mưa tự động, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, camera 360 độ và tính năng hiển thị hình ảnh điểm mù trên cụm đồng hồ khi chuyển làn.

Kia Seltos 2026 tại Indonesia có nhiều tùy chọn màu ngoại thất như Glacier White Pearl, Ivory Silver Gloss, Aurora Black Pearl, Morning Haze, Gravity Gray và Magma Red. Hãng cũng áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 200.000 km cùng chương trình bảo dưỡng miễn phí trong 4 năm, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của mẫu SUV thế hệ mới.