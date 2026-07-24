Việt Nam lần đầu tiên quy định phân loại xe điện mở rộng, dự báo siêu "hot"

Nội dung nằm trong Thông tư số 45/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ do Bộ Xây dựng ban hành.

Một trong những nội dung quan trọng của quy định lần này là việc lần đầu tiên định danh và phân loại rõ ràng 8 nhóm phương tiện điện hóa, đặc biệt là làm rõ tiêu chí kỹ thuật cho các dòng xe điện mở rộng phạm vi (REEV/EREV).

Điều này nhằm giải quyết các vướng mắc về thủ tục đăng kiểm, nhận diện xe cũng như chính sách ưu đãi (lệ phí trước bạ, thuế) dành cho các dòng xe điện thế hệ mới đang chuẩn bị bùng nổ trên thị trường.

Thị trường xe điện Việt Nam ngày càng bùng nổ mạnh mẽ. Ảnh: VF

Theo quy định, tiêu chí cốt lõi để phân loại dựa trên hệ thống truyền động, khả năng sạc điện từ nguồn ngoài (Plug-in), nguyên lý vận hành của động cơ đốt trong/pin nhiên liệu và quãng đường di chuyển thuần điện (AER).

Dựa trên các tiêu chí trên, Bộ Xây dựng phân loại xe điện thành 8 loại:

1. Xe hybrid điện nhẹ (MHEV): Sử dụng mô-tơ điện để trợ lực cho động cơ đốt trong khi khởi động, tăng tốc hoặc phanh tái tạo năng lượng. Động cơ đốt trong vẫn là nguồn động lực chính. Xe không có khả năng sạc từ nguồn điện bên ngoài.

2. Xe hybrid điện hoàn toàn (FHEV/SHEV): Xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng năng lượng điện trong một số điều kiện nhất định (như khi xuất phát, chạy tốc độ thấp, phạm vi ngắn). Tuy nhiên, xe không thể cắm sạc ngoài mà tự sạc qua động cơ hoặc phanh tái sinh.

3. Xe hybrid điện nạp điện ngoài (PHEV): Xe hybrid điện có khả năng nạp điện được từ nguồn điện bên ngoài.

4. Xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV): Xe có động cơ điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro, được dẫn động bằng hệ thống truyền động điện. Động cơ điện là nguồn động lực duy nhất, không dùng xăng/dầu.

5. Xe điện pin nhiên liệu nạp điện ngoài (PFCEV): Tương tự FCEV nhưng có thêm cổng sạc điện ngoài để chủ động nạp điện cho bộ pin đệm.

6. Xe điện chạy bằng pin điện thuần điện (BEV/PEV-Pure Electric Vehicle): Xe trang bị mô-tơ điện và bộ pin sạc ngoài, hoàn toàn không trang bị bất kỳ hệ thống chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch nào.

Đặc biệt, trong quy định mới có thêm 2 loại xe điện mở rộng phạm vi. Đối với loại này, quy định nêu rõ: Động cơ nhiên liệu tuyệt đối không truyền mô-men trực tiếp tới bánh xe mà chỉ đóng vai trò chạy máy phát điện. Mô-tơ điện là nguồn động lực duy nhất. Người lái không thể chủ động bật động cơ phát điện khi dung lượng pin (SOC) còn đủ. Xe có khả năng nạp điện từ nguồn điện bên ngoài.

Dòng xe này được chia làm 2 nhánh:

7. Xe điện mở rộng phạm vi, gốc điện (REEVeb/EREVeb): Có phạm vi hoạt động thuần điện (AER theo chu trình NEDC) từ 250 km trở lên.

8. Xe điện mở rộng phạm vi, ưu tiên điện (REEVep/EREVep): Có phạm vi hoạt động thuần điện (AER theo chu trình NEDC) từ 150 km đến dưới 250 km.

Dưới đây là hình ảnh bảng tổng hợp và so sánh đặc tính kỹ thuật của 8 loại xe điện hóa theo quy định mới:

Tạo bởi Gemini

Việc cơ quan chức năng đưa ra định nghĩa kỹ thuật chính xác cho từng loại xe, đặc biệt là tách biệt rõ ràng cơ chế vận hành của xe REEV/EREV (chỉ dùng động cơ đốt trong làm máy phát, không dẫn động trực tiếp) sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi thuế, phí (như miễn/giảm lệ phí trước bạ) tương tự xe thuần điện BEV, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

REEV hoặc EREV được hiểu đơn giản là loại xe điện chạy bằng pin (BEV) nhưng có thêm động cơ đốt trong làm nhiệm vụ quay máy phát điện, cung cấp năng lượng cho môtơ hoạt động hoặc sạc cho pin. Đây là dòng xe đang tạo một cú bùng nổ cực lớn (hot trending) tại thị trường ô tô Trung Quốc.

Chỉ chưa đầy 3 năm (từ 2023), REEV/EREV đã chiếm gần 30% tổng số xe điện xe lai bán ra tại Trung Quốc. Giai đoạn 2024, tổng doanh số xe PHEV và EREV tại Trung Quốc lập lịch sử cán mốc hơn 5,14 triệu xe, đạt mức tăng trưởng cực khủng 83,3% so với cùng kỳ.

Theo Hà Mai (thanhnien.vn)