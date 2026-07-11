Thị trường xe máy Việt Nam cạnh tranh theo hướng đa công nghệ

Sáng 10/7, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số bán hàng của 5 doanh nghiệp thành viên trong quý 2/2026 đạt 638.431 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dây chuyền lắp ráp xe máy điện tại nhà máy Sản xuất xe điện Yadea Việt Nam. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Đáng chú ý, mức tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe máy đã được cho là đã bão hòa và trong lúc nhiều đô thị lớn đang thúc đẩy lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng động cơ đốt trong và khuyến khích chuyển đổi sang xe điện.

Kết quả này phản ánh thị trường xe máy Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp bối cảnh ngành giao thông đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh sang phương tiện xanh.

Tại nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các chính sách giảm phát thải, từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và khuyến khích sử dụng xe điện đang được nghiên cứu hoặc triển khai.

Tuy nhiên, diễn biến của thị trường cho thấy nhu cầu sở hữu xe máy vẫn ở mức cao. Xe máy tiếp tục là phương tiện đi lại chủ lực của người dân nhờ tính linh hoạt, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển tại các đô thị cũng như khu vực nông thôn.

Thay vì làm thu hẹp quy mô thị trường, xu hướng chuyển đổi năng lượng đang tạo động lực để các doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển thêm các mẫu xe điện và xe tiết kiệm nhiên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng.

Hiện VAMM gồm 5 thành viên là Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Piaggio Việt Nam, SYM Việt Nam và Việt Nam Suzuki. Các doanh nghiệp này đang cung cấp đầy đủ các phân khúc từ xe số, xe tay ga, xe côn tay, xe môtô phân khối lớn đến những mẫu xe điện mới.

Trong số đó, Honda Việt Nam sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng nhất và chiếm đến gần 86% thị phần, với các mẫu xe phổ biến như Wave Alpha, Vision, LEAD, Air Blade, SH, Winner cùng nhiều mẫu môtô phân khối lớn và các dòng xe điện như ICON e:, CUV e: và Honda UC3.

Yamaha Motor Việt Nam cũng duy trì nhiều dòng xe từ Sirius, Jupiter, Grande, Janus, Exciter, NVX đến các dòng môtô thể thao YZF-R, MT Series, Tracer... cùng xe điện NEO'S và các mẫu xe mới như PG-1 hay LEXi 155.

Bên cạnh đó, Piaggio Việt Nam tiếp tục phát triển các dòng Vespa, Liberty, Medley, Beverly; SYM Việt Nam tập trung ở phân khúc xe phổ thông; trong khi Việt Nam Suzuki duy trì nhiều mẫu xe số, xe tay ga và môtô phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Đáng chú ý, số liệu do VAMM công bố mới chỉ phản ánh doanh số bán hàng của 5 doanh nghiệp thành viên. Theo VAMM, đây là tổng lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam, không phải sản lượng sản xuất và không bao gồm số lượng xe xuất khẩu.

Đồng thời, thống kê này cũng chưa bao gồm doanh số của nhiều doanh nghiệp ngoài VAMM, trong đó có VinFast, Yadea cùng một số thương hiệu xe máy điện khác đang kinh doanh tại Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa quy mô thực tế của thị trường xe máy trong quý II/2026 có thể còn lớn hơn đáng kể so với con số 638.431 xe được VAMM công bố.

Những năm gần đây, phân khúc xe máy điện liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhờ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng với xu hướng tiêu dùng xanh và các chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện không phát thải.

Việc các thương hiệu truyền thống đồng thời phát triển xe động cơ đốt trong thế hệ mới và mở rộng sang xe điện cũng cho thấy thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh theo hướng đa dạng công nghệ, thay vì chỉ cạnh tranh giữa các dòng xe xăng như trước đây.

Theo kế hoạch, VAMM sẽ công bố báo cáo doanh số bán hàng quý 3/2026 vào tháng 10 tới. Các số liệu trong những quý tiếp theo được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ hơn xu hướng chuyển dịch của thị trường, đặc biệt khi xe điện ngày càng gia tăng thị phần và nhiều chính sách liên quan đến giao thông xanh tiếp tục được triển khai tại Việt Nam./.

Theo Văn Xuyên (TTXVN/Vietnam+)