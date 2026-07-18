Xe máy điện VinFast Amio S2 ra mắt, giá 12 triệu đồng

VinFast mới đây tiếp tục mở rộng danh mục xe máy điện không yêu cầu bằng lái tại thị trường Việt Nam với mẫu Amio S2, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng có nhu cầu di chuyển đô thị với một mẫu xe nhỏ gọn, tiện dụng.

Amio S2 sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại với phong cách cá tính, đi kèm năm tùy chọn màu sắc gồm Đen bóng, Trắng đen, Đỏ tươi, Xanh ngọc và Trắng tím.

Xe có kích thước tổng thể 1.715 x 690 x 1.050 mm, chiều cao yên 750 mm, được thiết kế phù hợp với vóc dáng của nhiều người dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng học sinh.

Mẫu xe điện mới của VinFast được trang bị màn hình LED màu, hiển thị các thông tin vận hành theo hướng trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trong quá trình di chuyển. Cốp xe dung tích 12 lít đáp ứng nhu cầu chứa các vật dụng cá nhân như mũ bảo hiểm, sách vở hoặc đồ dùng hằng ngày. Ngoài ra, khu vực để chân phía sau được thiết kế tách rời, mang lại tư thế ngồi thoải mái hơn cho người phía sau.

Về khả năng vận hành, VinFast Amio S2 sử dụng bộ pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 0% lên 100% mất khoảng 6 giờ. Cụm pin được bố trí thấp dưới sàn xe giúp hạ trọng tâm, kết hợp với động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 800 W và hệ thống giảm xóc thủy lực trên cả hai bánh, góp phần mang lại khả năng vận hành ổn định và êm ái.

Với tốc độ tối đa dưới 25 km/h, VinFast Amio S2 thuộc nhóm xe máy điện mà người điều khiển từ 16 tuổi trở lên có thể sử dụng mà không cần giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Xe cũng được trang bị bàn đạp hỗ trợ trong trường hợp hết pin giữa đường.

Bên cạnh đó, Amio S2 đạt chuẩn chống nước IP67, cho phép xe hoạt động trong điều kiện ngập nước ở độ sâu 0,5 m trong thời gian tối đa 30 phút, phù hợp với điều kiện thời tiết thường xuyên có mưa tại nhiều khu vực.

VinFast Amio S2 được niêm yết với mức giá 12 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT và bộ sạc.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)