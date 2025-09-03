2 mẫu xe điện VinFast dưới 15 triệu không cần bằng lái, phù hợp với học sinh

(GLO)- Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe máy điện phù hợp cho học sinh, sinh viên - không cần bằng lái, thiết kế hiện đại, giá cả hợp lý - thì hai mẫu xe của VinFast dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc.

VinFast Motio: 12.000.000 đồng

Với mức giá chỉ 12 triệu đồng (đã gồm VAT, sạc và ắc quy), VinFast Motio hướng tới người dùng phổ thông cần một chiếc xe thực dụng, tiết kiệm. Xe có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ điều khiển - rất phù hợp với học sinh và vóc dáng người Việt.

VinFast Motio rất phù hợp với học sinh và vóc dáng người Việt.

Xe có tốc độ tối đa: 49 km/h, chạy được 82 km sau mỗi lần sạc đầy, động cơ điện: BLDC không chổi than, công suất tối đa 1.500W; thời gian tăng tốc 0-49 km/h: 19 giây; cốp xe: 22 lít - đựng được mũ bảo hiểm, túi xách và đồ dùng cá nhân; trang bị an toàngồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, đèn Full LED, đồng hồ kỹ thuật số, giảm xóc thủy lực.

VinFast Motio có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ điều khiển.

VinFast Evo Lite Neo: 14.400.000 đồng

Cao cấp hơn một chút, Evo Lite Neo có thiết kế trẻ trung và khả năng vận hành linh hoạt hơn, phù hợp với học sinh, sinh viên năng động.

VinFast Evo Lite Neo có thiết kế trẻ trung và khả năng vận hành linh hoạt.

Xe có tốc độ tối đa: 49 km/h, chạy được 78 km sau mỗi lần sạc đầy, động cơ điện: BLDC 1.600W; thời gian tăng tốc 0-49 km/h: 18 giây, chế độ lái: Eco và Sport, cốp xe: 17 lít, tiêu chuẩn chống nước: IP67 - chạy tốt trong nước ngập 0,5m trong 30 phút; trang bị an toàn gồm: Đèn Full LED, đồng hồ kỹ thuật số 4.5 inch, phanh đĩa trước - tang trống sau, lốp không săm.

VinFast Evo Lite Neo chạy tốt trong nước ngập 0,5m trong 30 phút.

Cả hai mẫu xe trên đều không yêu cầu bằng lái, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày của học sinh - sinh viên trong môi trường đô thị.