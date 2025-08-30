Danh mục
Yamaha chuẩn bị trình làng mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên CUXiE

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Yamaha Đài Loan vừa xác nhận sẽ ra mắt mẫu xe máy điện mới có tên gọi CUXiE vào ngày 4/9 tới. Đây được xem là phiên bản kế thừa tinh thần của dòng CUXi huyền thoại, từng rất được ưa chuộng, và vì thế được cộng đồng gọi thân mật là “CUXi phiên bản điện”.

Dòng Yamaha CUXi lần đầu xuất hiện vào năm 2006 với động cơ 100cc (sau nâng cấp lên 115cc vào năm 2014), nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, yên xe thấp dễ điều khiển – đặc biệt phù hợp với người dùng nữ. Ngoài ra, mẫu xe này còn ghi điểm nhờ các phiên bản phối màu thời trang lấy cảm hứng từ phong cách bohemian và biển cả, nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trẻ.

glo-30825-5.jpg
Ngoại hình của xe máy điện CUXiE được cho là khá tương đồng với mẫu Gogoro EZZY được ưa chuộng tại thị trường này.

Trên trang Facebook chính thức, Yamaha đã "nhá hàng" hình ảnh cụm đèn pha thiết kế vuông vức nhưng được bo tròn mềm mại – chi tiết đầu tiên hé lộ về diện mạo của CUXiE. Hãng cũng cho biết sẽ công bố thêm thông tin vào ngày 1/9, trước thời điểm ra mắt chính thức.

glo-30825-3.jpg

Theo truyền thông, Yamaha đã đăng ký hai phiên bản CUXiE tại thị trường Đài Loan. Cả hai đều có công suất tối đa 3 mã lực, với quãng đường di chuyển thuần điện lần lượt là 39 km và 83 km – tương đương các mẫu xe điện phổ thông như Gogoro EZZY, thuộc phân khúc xe 50cc và không yêu cầu bằng lái.

glo-30825-8.jpg

Mặc dù có cùng mức công suất, CUXiE nặng hơn EZZY khoảng 6-7 kg, điều này phần nào lý giải sự khác biệt nhỏ về phạm vi hoạt động. Với kiểu dáng nhỏ gọn và khả năng vận hành linh hoạt, mẫu xe này được Yamaha hướng tới nhóm người dùng di chuyển ngắn hàng ngày, đặc biệt là khách hàng nữ.

Là sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, CUXiE được kỳ vọng sẽ có mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ biến trong đô thị.

