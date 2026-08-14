Suzuki chuẩn bị ra mắt xe ga 400 cc tương thích xăng E10

Các thông tin từ Nhật Bản cho thấy Suzuki đã sẵn sàng để trình làng mẫu tay ga Burgman 400 ABS 2026 hoàn toàn mới.

Phiên bản mới 2026 của Burgman 400 ABS được cho là được điều chỉnh động cơ để có thể tương thích với xăng E10, loại nhiên liệu chứa tối đa 10% bioethanol. Bên cạnh đó, xe cũng được bổ sung các màu sắc mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Burgman 400 ABS tiếp tục duy trì lối thiết kế kế maxi-scooter đặc trưng kết hợp với phong cách hầm hố của các mẫu touring. Nhờ đó, xe vừa đủ gọn cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, vừa dễ dàng giúp người dùng "lên đồ" cho những chuyến hành trình dài.

Phía trước xe nổi bật với cụm đèn pha LED đôi, một trong những đặc điểm nhận diện của dòng Burgman. Phía sau sử dụng cụm đèn LED có thiết kế sắc nét, kết hợp với ống xả đặt cao theo đường thân xe. Cách bố trí này giúp tổng thể chiếc xe trông thanh thoát hơn dù sở hữu kích thước tương đối lớn.

Burgman 400 ABS có chiều dài 2.235 mm, rộng 765 mm và cao 1.350 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.580 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 125 mm. Với kích thước này, Burgman 400 vẫn thuộc nhóm maxi-scooter cỡ lớn, nhưng Suzuki đã chú trọng đến hình dáng thân xe và vị trí đặt chân nhằm giảm cảm giác nặng nề khi điều khiển.

Về sức mạnh, Burgman 400 ABS 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 399 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ có đường kính xi-lanh 81,0 mm và hành trình piston 77,6 mm, cùng tỷ số nén 10,6:1. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 21 kW, tương đương 29 PS, tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 35 Nm tại 4.900 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động V-Belt CVT.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trên phiên bản 2026 nằm ở khả năng tương thích với xăng E10. Động cơ tiếp tục sử dụng công nghệ Suzuki Dual Spark với hai bugi trong buồng đốt. Hệ thống phun nhiên liệu cũng được thiết kế để tạo ra hỗn hợp nhiên liệu dạng hạt nhỏ, qua đó hỗ trợ quá trình đốt cháy hiệu quả hơn. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 25,2 km/l trong điều kiện vận hành với một người, dung tích bình xăng 13 lít cho quãng đường vận hành tới hơn 300 km.

Burgman 400 ABS được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control ngay từ tiêu chuẩn. Xe sử dụng hai đĩa phanh thủy lực kết hợp ABS cho bánh trước, trong khi bánh sau dùng một đĩa phanh cũng tích hợp ABS. Burgman 400 được trang bị bánh trước 15 inch với lốp 120/70-15M/C 56S, còn bánh sau sử dụng bánh 13 inch đi cùng lốp 150/70-13M/C 64S.

Các trang bị trên xe cũng thuộc hàng hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Hệ thống chìa khóa thông minh có tính năng chống trộm Suzuki Advanced Immobilizer System. Xe cũng sở hữu hai hốc chứa đồ phía trước, kèm cổng sạc nguồn 12V DC để sạc các thiết bị khi cần thiết.

Tại Nhật Bản, Burgman 400 ABS đang được bán với giá 980.100 yên - khoảng 161 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)