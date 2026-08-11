Honda Vario 125 2027 ra mắt tại Việt Nam, bổ sung nhiều nâng cấp đáng chú ý

(GLO)- Honda Vario 125 2027 được Honda Việt Nam mở bán từ tháng 8/2026 với một số thay đổi về thiết kế, tiện ích và khả năng vận hành, trong đó đáng chú ý là ghi đông trần trên bản Street và cổng sạc USB Type-C.

Honda Việt Nam cho biết Vario 125 2027 sẽ được phân phối tại toàn bộ hệ thống HEAD trên cả nước từ tháng 8/2026. Mẫu xe có hai phiên bản, gồm Đặc biệt giá 42,69 triệu đồng và Street giá 43,69 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Khách hàng mua xe tiếp tục được hưởng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí theo chương trình bảo dưỡng chính hãng.

Bản Street gây chú ý với ghi đông trần

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Vario 125 2027 nằm ở phiên bản Street. Mẫu xe được trang bị ghi đông trần, tạo phong cách tương tự những mẫu naked bike cỡ nhỏ. Thiết kế này giúp khu vực đầu xe trở nên gọn gàng, khỏe khoắn, đồng thời mang đến tư thế lái tự nhiên và linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị.

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt được bổ sung các tùy chọn màu sơn nhám. Bản Street có thêm hai phối màu mới gồm đen - vành cam và đen - vành trắng, kết hợp bộ tem riêng cùng màu vành đồng bộ.

Về tổng thể, Vario 125 2027 vẫn duy trì phong cách thiết kế thể thao quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng sắc sảo và góc cạnh hơn. Cụm đèn LED toàn phần nổi bật với đồ họa đèn định vị hình chữ V, tạo diện mạo hiện đại và mạnh mẽ.

Thêm cổng USB Type-C

Honda tiếp tục trang bị cho Vario 125 bộ vành hợp kim thể thao, lốp không săm và phanh đĩa trước dạng cánh hoa. Sàn để chân phẳng được giữ lại, giúp người dùng thuận tiện khi lên xuống xe hoặc chở thêm đồ dùng.

Phía trước xe có móc treo đa năng, trong khi người lái được cung cấp màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị các thông tin như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường và các thông số vận hành khác.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Đáng chú ý, Vario 125 2027 được nâng cấp cổng sạc từ USB Type-A lên USB Type-C. Thay đổi này giúp mẫu xe tương thích tốt hơn với các thiết bị điện tử đời mới, đặc biệt là smartphone.

Xe cũng duy trì hệ thống khóa thông minh Smart Key với các chức năng khởi động không cần chìa, tìm xe trong bãi đỗ, mở khóa từ xa và kích hoạt báo động chống trộm.

Động cơ 125 cc, đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4

Honda Vario 125 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 cc, kết hợp hệ thống Idling Stop có khả năng tự động ngắt động cơ khi xe dừng nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Dù không thay đổi dung tích động cơ, Honda cho biết hệ thống vận hành đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo nhà sản xuất, những cải tiến này giúp giảm lượng khí thải nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu.

Về an toàn, mẫu xe tiếp tục sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi Brake System), giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh. Tuy nhiên, Vario 125 2027 vẫn chưa được trang bị ABS, tính năng được nhiều người dùng kỳ vọng trên các thế hệ tiếp theo.