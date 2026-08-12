Thêm gần 5.700 mô tô Honda tại Việt Nam dính lỗi, phải triệu hồi để kiểm tra

Honda Việt Nam vừa triển khai chương trình triệu hồi bổ sung hơn 5.700 xe mô tô thuộc các mẫu mã Honda Rebel 300, Rebel 500 và CL500 để kiểm tra, thay thế ốc khóa lái có thể bị lỏng ra trong quá trình vận hành.

Không lâu sau thông báo về việc hơn 700 xe Honda Rebel 500 và xe CL500 dính lỗi vào cuối tháng 7.2026, mới đây Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình triệu hồi mở rộng với tổng số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 5.679 xe mô tô, gồm các mẫu Honda Rebel 300, Rebel 500 và CL500.

Trong đó, gồm 4.096 xe Honda Rebel 300 được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 4.1.2018 - 12.2.2019, bên cạnh 1.518 xe Rebel 500 sản xuất từ ngày 3.8.2017 - 20.8.2025 và 64 xe Honda CL500 sản xuất từ 2.5.2025 - 4.9.2025. Tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối đến tay khách hàng Việt Nam, được xác định gặp vấn đề liên quan đến ốc khóa tay lái.

Thông tin các xe mô tô Honda thuộc diện triệu hồi. Nguồn: Honda

Cụ thể, trong quá trình sử dụng, một số chi tiết ốc có thể bị lỏng. Khi đó, ốc có khả năng rơi hoặc kẹt vào khu vực tay lái, khiến người lái khó hoặc không thể điều khiển tay lái như bình thường, làm tăng nguy cơ té ngã. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bộ phận khóa tay lái có thể bị bung ra khỏi vị trí.

Dù vậy theo Honda Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại hãng chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe do vấn đề nêu trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi cho khách hàng, từ cuối tháng 8.2026 hoặc có thể sớm hơn, Honda Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình triệu hồi. Theo đó, thông qua bộ phận quan hệ khách hàng, Honda Việt Nam sẽ liên hệ và mời những người đã mua xe thuộc diện ảnh hưởng đến các cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing và các cửa hàng được ủy nhiệm để tiến hành kiểm tra và thay thế miễn phí các chi tiết ốc khóa lái.

Honda Rebel 500 chiếm số lượng lớn nhất trong đợt triệu hồi mô tô Honda lần này. Ảnh: Honda

Thời gian kiểm tra, thay thế ốc khóa lái trên mỗi xe mất khoảng 2,3 - 2,5 giờ, tùy mẫu mã.

Hiện tại, Honda Việt Nam phân phối 15 mẫu mã phiên bản mô tô phân khối lớn. Trong đó, Honda Rebel 500 (giá 181,3 triệu đồng), Honda CL 500 (giá 180,99) là một trong những mẫu xe hút khách nhất thị trường.

Theo Trần Hoàng (thanhnien.vn)