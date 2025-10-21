Benda Chinchilla 500 về Việt Nam: Mẫu cruiser Trung Quốc cạnh tranh trực tiếp Honda Rebel 500

(GLO)- Một doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM vừa nhập khẩu mẫu mô tô Benda Chinchilla 500 – chiếc cruiser tầm trung đến từ Trung Quốc, được xem là đối thủ đáng gờm của Honda Rebel 500 và Kawasaki Eliminator 500 tại thị trường Việt Nam.

Với thiết kế mang đậm phong cách cổ điển, xe phân khối lớn Chinchilla 500 sở hữu kích thước tổng thể dài 2.220 mm, rộng 890 mm và cao 1.150 mm, trục cơ sở đạt 1.550 mm – nhỉnh hơn một chút so với Honda Rebel 500. Đặc biệt, chiều cao yên chỉ 705 mm giúp người lái dễ dàng chống chân, phù hợp với vóc dáng trung bình của người Việt Nam.

So với người anh em Napoleon 500 từng xuất hiện trước đó, Chinchilla 500 theo đuổi phong cách retro rõ nét hơn với yên thấp, bình xăng giọt nước dung tích 16 lít, tay lái cao – mang lại tư thế lái thoải mái đặc trưng của dòng xe cruiser. Các chi tiết như đèn pha tròn, xi-nhan và gương chiếu hậu dạng gù đều được thiết kế theo hướng hoài cổ. Tuy nhiên, hệ thống phuộc trước dạng hành trình ngược cùng giảm xóc lò xo đôi phía sau vẫn đảm bảo khả năng vận hành ổn định.

Dù khoác lên mình ngoại hình cổ điển, Benda Chinchilla 500 lại được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Toàn bộ hệ thống đèn đều là LED, cụm đồng hồ là màn hình TFT tròn hiển thị màu. Xe sử dụng bộ vành đúc 16 inch cả trước và sau, đi kèm phanh đĩa đơn và hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu cruiser này là khối động cơ V-Twin dung tích 475,6 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 47 mã lực và mô-men xoắn cực đại 42 Nm. Xe sử dụng hệ thống truyền động bằng dây đai – một trang bị thường thấy trên các dòng xe cao cấp như Harley-Davidson, mang lại khả năng vận hành êm ái, ít tiếng ồn và yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn so với hệ truyền động bằng xích.

Ngoài ABS, Benda Chinchilla 500 còn được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo và bộ ly hợp chống trượt (slipper clutch) – những tính năng hiếm thấy trong phân khúc xe cruiser tầm trung. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 4,5 lít/100 km, khá tiết kiệm cho những hành trình dài.

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có giá bán từ khoảng 3.780 USD (tương đương 95 triệu đồng). Theo đơn vị nhập khẩu, giá bán tại Việt Nam vẫn chưa được công bố chính thức nhưng dự kiến sẽ thấp hơn đáng kể so với các đối thủ đến từ Nhật Bản như Honda Rebel 500 (giá niêm yết 181,3 triệu đồng) hay Kawasaki Eliminator 500 (182,8 triệu đồng).