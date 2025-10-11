Royal Enfield Classic 650 ra mắt tại Đông Nam Á, giá 7.700 USD

Ngày 10/10/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng của thương hiệu xe máy danh tiếng Royal Enfield khi mẫu xe Classic 650 chính thức được ra mắt tại thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Được biết đến là mẫu xe phong cách cổ điển đặc trưng của Royal Enfield, Classic 650 mới không chỉ kế thừa vẻ đẹp hoài cổ mà còn được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại, hứa hẹn sẽ thu hút những tín đồ yêu thích môtô cổ điển.

Royal Enfield Classic 650 2025 giá từ 7.700 USD.

Với thiết kế kế thừa truyền thống của những chiếc môtô Anh thời hậu chiến, Classic 650 2025 mang đến những nét đặc trưng không thể nhầm lẫn. Dàn áo được cải tiến với các chi tiết mạ crôm và nhôm đánh bóng phủ niken, nổi bật trên chắn bùn trước và sau cũng như trục bánh xe, mang đến vẻ ngoài sang trọng và đậm chất cổ điển.

Điểm nhấn thiết kế không thể bỏ qua là đèn pha tròn kiểu cổ điển, sử dụng công nghệ LED hiện đại. Đặc biệt, chiếc xe còn được trang bị tấm chắn đèn pha tạo thêm điểm nhấn mạnh mẽ, làm tăng vẻ "retro" mà vẫn đảm bảo hiệu năng chiếu sáng tối ưu. Bình xăng có hình giọt nước, là một biểu tượng đặc trưng của Royal Enfield từ năm 1954, tạo nên sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.

Không chỉ chú trọng đến vẻ đẹp cổ điển, Classic 650 2025 còn được trang bị các tính năng hiện đại. Cụm đồng hồ kỹ thuật số mới với màn hình TFT không chỉ hiển thị đầy đủ thông tin về vận hành xe mà còn tích hợp dẫn đường GPS, mang đến sự tiện lợi cho người lái trong mọi chuyến hành trình.

Ngoài ra, yên đôi được thiết kế lại với khả năng tháo rời phần sau, tạo sự linh hoạt cho người sử dụng, đồng thời giúp chiếc xe dễ dàng chuyển đổi giữa việc sử dụng solo hoặc có người ngồi sau.

Xe trang bị động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng công suất 46,4 mã lực.

Khung sườn của Classic 650 2025, mặc dù có sự tương đồng với các dòng xe khác của Royal Enfield như Super Meteor 650 và Shotgun 650, nhưng đã được điều chỉnh để mang đến cảm giác lái phù hợp với phong cách cổ điển. Bộ vành nan hoa 19 inch ở bánh trước và 18 inch ở bánh sau, kết hợp cùng lốp không săm 100/90-19 ở phía trước và 140/70-R18 ở phía sau, đảm bảo sự ổn định và độ bám đường tốt nhất.

Hệ thống giảm xóc trước là loại ống lồng, trong khi giảm xóc sau là lò xo đôi của thương hiệu Showa, giúp chiếc xe vận hành êm ái trên mọi loại địa hình. Về an toàn, Classic 650 2025 được trang bị hệ thống phanh đĩa đơn với đĩa phanh 320 mm ở bánh trước và 300 mm ở bánh sau, kết hợp với kẹp phanh 2 piston, mang đến hiệu suất phanh ấn tượng và độ an toàn cao.

Về phần động cơ, Classic 650 2025 được trang bị động cơ hai xi-lanh thẳng hàng, dung tích 648 phân khối, làm mát bằng kết hợp gió và dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 46,4 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 52,3 Nm tại 5.650 vòng/phút, mang đến sức mạnh vừa đủ cho những chuyến đi dài nhưng vẫn đảm bảo sự mượt mà, dễ dàng điều khiển.

Xe sử dụng hộp số 6 cấp và côn tay, đem lại trải nghiệm lái phấn khích và đậm chất thể thao, đồng thời đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích sự vận hành chân thực, mạnh mẽ.

Royal Enfield Classic 650 2025 có mặt tại thị trường Thái Lan từ tháng 10 năm 2025, với mức giá dao động từ 7.700 USD đến 8.000 USD, tùy theo từng phiên bản và trang bị. Người tiêu dùng có thể chọn lựa từ ba màu sắc tinh tế, phù hợp với sở thích cá nhân: đen huyền bí, nâu cổ điển và xám thanh lịch.

Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và công nghệ hiện đại, Royal Enfield Classic 650 2025 chắc chắn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn đối với những tín đồ của dòng môtô cổ điển, đặc biệt là trong phân khúc 650 phân khối tại Đông Nam Á.