Suzuki ra mắt xe ga 125cc mới: Thiết kế sang như Honda SH, có ABS, giá khoảng 72 triệu đồng

(GLO)- Suzuki Saluto 125 2027 gây chú ý với phong cách thiết kế đậm chất châu Âu, loạt trang bị hiện đại như Smartkey, đèn LED, phanh ABS cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu xe được xem là đối thủ đáng gờm của Honda SH Mode và Honda Air Blade.

Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Saluto 125 phiên bản 2027 tại thị trường Đài Loan. Dù không tổ chức sự kiện ra mắt quy mô lớn, mẫu xe vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế mang phong cách châu Âu, trang bị hiện đại và mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe ga 125cc.

Suzuki Saluto 125 2027

Điểm nhấn lớn nhất của Saluto 125 đến từ ngoại hình do nhà thiết kế người Italy Alessandro Tartarini chắp bút. Thay vì kiểu dáng góc cạnh quen thuộc trên nhiều mẫu xe tay ga Nhật Bản, Saluto sở hữu các đường nét bo tròn mềm mại, cụm đèn pha LED dạng tròn, nhiều chi tiết mạ crôm cùng yên xe phong cách cổ điển. Tổng thể thiết kế được đánh giá mang hơi hướng của các dòng scooter châu Âu, tạo cảm giác sang trọng không kém những mẫu xe ga cao cấp như Honda SH.

Về kích thước, Suzuki Saluto 125 có chiều dài 1.805 mm, rộng 690 mm, cao 1.090 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 114 kg. Xe sử dụng bộ mâm 10 inch, kết hợp phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Dù mang phong cách hoài cổ, Saluto 125 vẫn được Suzuki trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý. Xe sở hữu hệ thống khóa thông minh Smartkey, cho phép người dùng khởi động động cơ, mở yên hoặc nắp bình xăng mà không cần sử dụng chìa khóa cơ. Thiết bị điều khiển có thể nhận diện xe trong phạm vi khoảng 1,5 m, tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Khu vực bảng đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog truyền thống và màn hình LCD, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu, thời gian và các dữ liệu vận hành khác. Màn hình cũng có khả năng tự điều chỉnh độ sáng theo điều kiện môi trường. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED.

Cung cấp sức mạnh cho Saluto 125 là động cơ Suzuki SEP xi-lanh đơn, dung tích 125cc, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm. Dù sức mạnh không vượt trội so với Honda SH125i hay SH Mode, thông số này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Theo công bố từ Suzuki, Saluto 125 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 51,9 km/lít, tương đương 1,92 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 5,5 lít, mẫu xe có thể vận hành gần 285 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, mang lại lợi thế đáng kể về chi phí sử dụng.

Bên cạnh Smartkey, xe còn được trang bị cổng sạc tiện ích dành cho các thiết bị điện tử. Đáng chú ý, bánh trước được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Tuy nhiên, Saluto 125 vẫn tồn tại một số điểm hạn chế. Hệ thống ABS chỉ là loại một kênh tác động lên bánh trước, trong khi bánh sau vẫn sử dụng phanh tang trống. Ngoài ra, mẫu xe cũng chưa được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) – tính năng đang dần phổ biến trên nhiều mẫu xe ga cao cấp.

Suzuki Saluto 125 2027 được phân phối với 5 tùy chọn màu sắc gồm trắng ngọc trai, xám, trắng, đỏ và đen.

Tại thị trường Đài Loan, mẫu xe có giá bán đề xuất 87.800 Tân Đài tệ, tương đương khoảng 72 triệu đồng. Trong trường hợp được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá tương đương, Saluto 125 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda SH Mode, Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 cùng một số mẫu xe tay ga đến từ các thương hiệu châu Âu.