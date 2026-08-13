Honda Gorilla 125 có thể "hồi sinh" từ nền tảng Monkey 125

Honda Gorilla 125 có thể trở lại với nền tảng kỹ thuật lấy từ Monkey 125, trong bối cảnh thiết kế Gorilla đang được khai thác thông qua các mẫu xe custom và bộ phụ kiện chuyển đổi.

Gorilla và Monkey có chung nguồn gốc từ dòng minibike của Honda. Tuy nhiên, Gorilla được định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày và offroad nhẹ, với bình xăng lớn, yên xe phù hợp hành trình dài và các trang bị hỗ trợ chở hành lý.

Honda giới thiệu Gorilla lần đầu vào năm 1978. Khi đó, mẫu xe sử dụng chung nền tảng động cơ và khung gầm với Monkey nhưng có bình xăng 9 lít, lớn hơn mức khoảng 5 lít của Monkey. Gorilla đồng thời được trang bị hộp số sàn 4 cấp, trong khi Monkey sử dụng ly hợp ly tâm tự động.

Honda từng ngừng sản xuất Gorilla trước khi đưa mẫu xe này trở lại vào năm 1998. Thiết kế xe tiếp tục duy trì những đặc điểm nhận diện như bình xăng lớn, yên xe kích thước lớn và các trang bị phục vụ việc mang theo hành lý.

Ý tưởng về Gorilla 125 thế hệ mới được phát triển từ một mẫu xe custom do NOTE - một người chế tạo xe tại Thái Lan, thực hiện trên nền tảng Honda Monkey 125. Phần thân xe được thay đổi để tạo hình gần với Gorilla nguyên bản, trong đó đáng chú ý nhất là bình xăng bằng thép dung tích 12 lít.

Bình xăng mới có kích thước khoảng 37 x 24 x 27 cm, lớn hơn đáng kể so với bình 5,6 lít của Monkey 125. Yên xe cũng được thiết kế riêng theo phong cách Gorilla, sử dụng các chi tiết đinh tán và phần phía trước được điều chỉnh để phù hợp với bình xăng mới.

Monkey 125 hiện sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, OHC, làm mát bằng không khí, dung tích 123 cc. Động cơ cho công suất 9,4 PS tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.500 vòng/phút. Theo tiêu chuẩn WMTC, mức tiêu thụ nhiên liệu của Monkey 125 là 68,7 km/lít.

Nếu sử dụng cùng hệ truyền động, bình xăng 12 lít sẽ giúp cấu hình Gorilla 125 có dung lượng nhiên liệu lớn hơn đáng kể so với Monkey 125, phù hợp với định hướng di chuyển dài hơn giữa các lần tiếp nhiên liệu.

Về khung gầm, Monkey 125 sử dụng khung thép Mono Backbone, kết hợp phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc sau dạng đôi. Nền tảng này cũng được sử dụng trên mẫu Gorilla 125 custom. Xe có thể kết hợp với giá chở hành lý phía trước, phía sau và các phụ kiện bảo vệ thân xe.

Từ đầu năm 2026, bộ bình xăng 12 lít và yên xe dành cho cấu hình Gorilla 125 đã được phát triển thành sản phẩm thương mại dưới thương hiệu 8ft weekend. Bộ kit có hai màu đen và cam, đồng thời tận dụng một số chi tiết nguyên bản của Monkey 125 như cụm bơm nhiên liệu và bu-lông.

Theo đơn vị phát triển, vị trí lắp bình xăng trên Monkey 125 được duy trì qua nhiều thế hệ, cho phép bộ kit tương thích với nhiều đời xe. Ngoài bình xăng và yên, sản phẩm còn có giá chở hành lý phía trước và phía sau.

Hiện Gorilla chưa nằm trong danh mục xe sản xuất chính thức của Honda. Monkey 125, Dax 125 và CT125 vẫn là những mẫu minibike đang được hãng phân phối.

Việc bình xăng và yên xe phong cách Gorilla được phát triển thành bộ kit thương mại cho Monkey 125 cho thấy thiết kế này vẫn được khai thác trên nền tảng minibike hiện tại. Tuy nhiên, Honda chưa công bố kế hoạch sản xuất hoặc đưa Gorilla 125 trở lại danh mục sản phẩm.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)