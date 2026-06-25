Ducati vừa tạo ra mẫu "quái vật" thực thụ trong phân khúc motocross 250cc

Mới đây, Ducati giới thiệu tới thị trường Desmo250 MX - mẫu motocross thương mại thứ hai của hãng sau Desmo450 MX.

Trái tim của Desmo250 MX là khối động cơ xi-lanh đơn 4 thì hoàn toàn mới, dung tích 249,7 cc. Động cơ sử dụng cấu hình DOHC với bốn van Desmodromic, sản sinh công suất tối đa 44,5 mã lực tại 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 28,3 Nm tại 8.800 vòng/phút.

Điểm nổi bật nhất nằm ở khả năng đạt giới hạn vòng tua lên tới 15.000 vòng/phút, con số hiếm thấy trong phân khúc motocross 250cc hiện nay.

Ducati cho biết động cơ mới chia sẻ kích thước đường kính xi-lanh và hành trình piston 81 x 48,4 mm với Panigale V4 R, siêu mô tô thương mại mạnh mẽ nhất của hãng.

Van nạp bằng titan đường kính 34 mm, van xả bằng thép đường kính 27,5 mm cùng các chi tiết như cò mổ đều được phát triển từ nền tảng kỹ thuật của Panigale V4 R. Nhiều bộ phận quan trọng được phủ DLC nhằm giảm ma sát và tăng độ bền khi vận hành ở vòng tua cao.

Để giữ trọng lượng ở mức tối thiểu, Ducati sử dụng các nắp động cơ bằng hợp kim magie cho khu vực đầu quy-lát, ly hợp và máy phát điện. Toàn bộ cụm động lực nặng chưa đến 25 kg. Trục cân bằng tích hợp dẫn động bơm nước giúp giảm rung động trong khi vẫn tối ưu số lượng chi tiết cơ khí.

Sức mạnh từ động cơ được truyền qua hộp số 5 cấp được phát triển riêng cho hạng mục MX2. Xe được trang bị quickshifter tiêu chuẩn hỗ trợ sang số nhanh khi lên số. Ly hợp thủy lực Brembo sử dụng bộ lá côn 7 đĩa nhỏ gọn hơn so với hệ thống trên Desmo450 MX, góp phần giảm trọng lượng và tối ưu phản ứng động cơ.

Khung xe tiếp tục sử dụng cấu trúc twin-spar bằng nhôm tương tự Desmo450 MX nhưng đã được tinh chỉnh về độ cứng nhằm phù hợp với đặc tính vận hành của một mẫu 250cc nhẹ hơn. Ducati tập trung cải thiện độ ổn định khi phanh và sự chính xác ở giai đoạn vào cua, những yếu tố quyết định tốc độ trong thi đấu motocross.

Hệ thống treo trên xe là sự kết hợp giữa phuộc Showa USD đường kính 49 mm phía trước và giảm xóc Showa trung tâm phía sau. Cả hai đều có khả năng điều chỉnh toàn phần.

Phuộc trước sử dụng cấu trúc cartridge kín với lớp phủ Kashima trên ống trong nhằm giảm ma sát, trong khi giảm xóc sau được liên kết với gắp nhôm đúc thông qua cơ cấu liên kết tiến triển bằng nhôm rèn.

Hệ thống phanh được cung cấp bởi Brembo với đĩa Galfer 260 mm phía trước và 240 mm phía sau. Ducati cũng trang bị cho xe bộ vành Takasago Excel đi cùng nan hoa Alpina, kết hợp lốp Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft kích thước chuyên dụng cho địa hình motocross.

Một điểm đáng chú ý khác là thiết kế két nước hình kim cương thay vì dạng chữ nhật truyền thống. Theo Ducati, giải pháp này giúp tăng diện tích tản nhiệt thêm 6,5% mà không làm mở rộng phần thân xe, từ đó duy trì khả năng di chuyển linh hoạt của người lái.

Về mặt điện tử, Desmo250 MX sở hữu gói công nghệ vốn được phát triển từ Desmo450 MX nhưng được hiệu chỉnh riêng cho động cơ 250cc. Xe có hai chế độ công suất, hai chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo Ducati Traction Control ba cấp, kiểm soát phanh động cơ hai cấp và Launch Control ba cấp.

Hệ thống kiểm soát lực kéo hoạt động dựa trên độ trượt thực tế của bánh sau thay vì chỉ dựa vào vòng tua động cơ hoặc vị trí bướm ga, qua đó mang lại khả năng can thiệp chính xác hơn trong điều kiện đường đất liên tục thay đổi độ bám.

Toàn bộ các thiết lập điện tử có thể được quản lý thông qua ứng dụng Ducati X-Link trên điện thoại thông minh. Đây cũng là công cụ theo dõi tình trạng động cơ và hỗ trợ hệ thống bảo dưỡng dự đoán do Ducati Corse phát triển. Thay vì áp dụng chu kỳ bảo dưỡng cố định, xe sẽ tính toán mức độ hao mòn dựa trên điều kiện sử dụng thực tế để xác định thời điểm kiểm tra hoặc thay thế các chi tiết quan trọng.

Theo Ducati, việc kiểm tra khe hở van được thực hiện sau 45 giờ vận hành, trong khi piston có thể cần thay thế trong khoảng từ 45 đến 60 giờ tùy điều kiện sử dụng. Đại tu động cơ toàn phần được khuyến nghị sau 90 đến 120 giờ hoạt động. Chu kỳ thay dầu và lọc dầu là 15 giờ.

Với trọng lượng chỉ 103 kg khi chưa đổ nhiên liệu, công suất gần 45 mã lực cùng giới hạn vòng tua lên tới 15.000 vòng/phút, Desmo250 MX hứa hẹn sẽ trở thành một trong những mẫu motocross 250cc công nghệ cao nhất trên thị trường.

Quan trọng hơn, đây là bước đi cho thấy Ducati đang nghiêm túc mở rộng sự hiện diện của mình trong thế giới off-road, mang những công nghệ từng gắn liền với các giải đua tốc độ hàng đầu vào một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Ducati dự kiến bắt đầu phân phối Desmo250 MX tại châu Âu từ tháng 7/2026 trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ và các thị trường khác. Xe chỉ được bán với màu đỏ Ducati Red đặc trưng, với giá khởi điểm từ 8.995 bảng Anh (khoảng 312,5 triệu đồng).

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)