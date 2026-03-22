Ducati Monster 2026 thêm màu Sport Livery, ga tự động Cruise Control

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Phiên bản Ducati Monster 2026 vừa được bổ sung màu sơn Sport Livery hoàn toàn mới, mang phong cách thể thao, lần đầu có tùy chọn cruise control và giữ nguyên hiệu năng mạnh mẽ đặc trưng.

Ducati Monster 2026 mang đến tùy chọn màu Sport Livery hoàn toàn mới cho Monster, bên cạnh các màu tiêu chuẩn. Thiết kế này sử dụng tông xám chủ đạo kết hợp đỏ Racing Red ở bộ mâm, gợi nhớ Ducati Monster S4 huyền thoại ra mắt hơn 20 năm trước.

Ducati bắt đầu câu chuyện Monster vào năm 1992, khi thế hệ đầu tiên ra mắt và ngay lập tức thu hút các biker trên thế giới, đồng thời giữ vững phong độ bằng cách liên tục mang đến những điều mới mẻ.

Sau nhiều chờ đợi, hãng xe Ý Ducati ra mắt phiên bản mới nhất của một trong những chiếc naked bike lừng danh nhất hiện nay, nhiều nâng cấp so với những phiên bản trước.

Không chỉ thay đổi màu sơn, các chi tiết như yên xe, ốp đuôi và bình xăng được tinh chỉnh nhằm tăng vẻ thể thao. Biến thể Monster Plus tiếp tục đi kèm kính chắn gió nhỏ phía trước và ốp yên sau, giúp tổng thể xe trông cứng cáp và đậm chất naked bike hơn.

Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ TFT-LCD 5 inch, sẵn sàng tích hợp hệ thống Ducati Multimedia System, cho phép hiển thị dẫn đường từng chặng (turn-by-turn) trực tiếp trên màn hình. Chiều cao yên tiêu chuẩn của Monster Sport Livery là 815 mm, có thể hạ xuống 795 mm với tùy chọn yên thấp và xuống tới 775 mm khi kết hợp thêm bộ hạ gầm.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ducati Monster 2026 là khả năng trang bị cruise control (ga tự động) - tính năng hiếm thấy trước đây trên dòng Monster.

Xe sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, kiểm soát phanh động cơ và ABS khi vào cua. Xe có 4 chế độ lái cùng hệ thống Ducati Power Launch hỗ trợ tăng tốc tối ưu.

Monster 2026 sử dụng động cơ V-twin đạt chuẩn Euro 5+, sản sinh công suất 111 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 91,1 Nm tại 7.250 vòng/phút. Đáng chú ý, 80% mô-men xoắn cực đại có sẵn trong dải tua từ 4.000 đến 10.000 vòng/phút, giúp xe linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành.

Khối động cơ này còn được trang bị hệ thống điều chỉnh thời điểm đóng/mở van nạp biến thiên và là một trong những động cơ hai xi-lanh nhẹ nhất mà Ducati từng sản xuất. Chu kỳ kiểm tra khe hở xupap được kéo dài tới 45.000 km.

Ducati không đề cập đến mức giá cho chiếc Monster 2026, nhưng xe sẽ có mặt trên thế giới theo từng giai đoạn. Thị trường đầu tiên sẽ là châu Âu vào tháng 2-2026, tiếp theo là Mỹ vào tháng 3-2026. Khách hàng tại Nhật Bản, Úc, Thái Lan và Trung Quốc sẽ nhận xe từ tháng 4 đến 8-2026.

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

