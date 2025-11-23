Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngắm Royal Enfield Bullet 650 - mẫu xế nổ đẹp mê hoặc đến từng chi tiết

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Royal Enfield Bullet 650 dự kiến có giá hơn 197 triệu đồng, mang đậm phong cách cổ điển và gây ấn tượng mạnh với vẻ quyến rũ khó cưỡng với người hâm mộ.

Ra đời lần đầu vào năm 1932, Bullet là mẫu mô tô lâu đời nhất thế giới vẫn còn được sản xuất liên tục. Suốt chặng đường phát triển, dòng xe này chủ yếu sử dụng động cơ van đơn trên đỉnh với dung tích 346cc hoặc 499cc.

glo-royal-enfield-bullet-650-10.jpg

Sau 93 năm, Bullet bước sang kỷ nguyên mới với động cơ SOHC Parallel-Twin 650cc làm mát bằng gió và dầu - đây cũng là cấu hình mạnh mẽ nhất mà Royal Enfield từng trang bị cho các mẫu xe như Bear, Shotgun hay Classic 650. Khối động cơ này tạo ra 46,4 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn 38,6 lb-ft tại 5.650 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp và ly hợp chống trượt.

glo-royal-enfield-bullet-650-7.jpg

Bullet 650 có trọng lượng 243 kg, yên cao 800 mm, trục cơ sở 1.475 mm và bình xăng 14,8 lít. Xe dùng khung xương sống bằng ống thép, phuộc ống lồng 43 mm hành trình 120 mm, giảm xóc đôi sau hành trình 90 mm cùng loạt trang bị điện hiện đại như đèn pha - đèn hậu LED, xi-nhan 10W và cổng sạc USB Type-C.

glo-royal-enfield-bullet-650-6.jpg

Về thiết kế, Bullet 650 vẫn trung thành với phong cách cổ điển của Bullet 350: yên dài, đèn pha tròn, logo cánh chim và đường viền vàng. Tuy nhiên, kích thước xe lớn hơn, dài và rộng thêm gần 10 cm, đồng thời hạ thấp yên khoảng 0,5 cm. Xe chia sẻ nhiều điểm chung với các mẫu 650 khác như Interceptor hay Bear, từ động cơ đôi, hộp số 6 cấp đến hành trình phuộc 120 mm.

glo-royal-enfield-bullet-650-4.jpg

Bên cạnh khối động cơ mạnh mẽ, Bullet 650 vẫn giữ đầy đủ những dấu ấn truyền thống của dòng Bullet: khung ống thép, yên dài, đèn pha tròn, huy hiệu cánh chim, phuộc ống lồng 43 mm, giảm xóc đôi sau, bánh trước 19 inch với đĩa phanh 320 mm kẹp hai piston, bánh sau 18 inch với đĩa 300 mm cùng ABS hai kênh tiêu chuẩn.

glo-royal-enfield-bullet-650-2.jpg

Mẫu Bullet 650 đời 2026 sẽ có hai màu sắc: Đen Canon và Xanh Battleship. Xe dự kiến bán ra vào năm 2026 với giá từ 7.499 USD (khoảng 197,6 triệu đồng).

glo-royal-enfield-bullet-650-11.jpg

Bên cạnh khối động cơ mạnh mẽ, Bullet 650 vẫn giữ đầy đủ những dấu ấn truyền thống của dòng Bullet: khung ống thép, yên dài, đèn pha tròn, huy hiệu cánh chim, phuộc ống lồng 43 mm, giảm xóc đôi sau, bánh trước 19 inch với đĩa phanh 320 mm kẹp hai piston, bánh sau 18 inch với đĩa 300 mm cùng ABS hai kênh tiêu chuẩn.

glo-royal-enfield-bullet-650-3.jpg

Mẫu Bullet 650 đời 2026 sẽ có hai màu sắc: Đen Canon và Xanh Battleship. Xe dự kiến bán ra vào năm 2026 với giá từ 7.499 USD (khoảng 197,6 triệu đồng).

