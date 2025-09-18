Royal Enfield Meteor 350 2025: Giá từ 50 triệu, đối đầu Exciter & Winner X

(GLO)- Royal Enfield vừa giới thiệu phiên bản 2025 của mẫu xe côn tay Meteor 350 tại thị trường Ấn Độ. Xe có 4 phiên bản với mức giá dao động từ 50 - 55 triệu đồng, được trang bị nhiều tính năng hiện đại cùng động cơ 349cc, cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Exciter và Honda Winner X.

Bốn phiên bản, nhiều phối màu mới

Meteor 350 2025 tiếp tục phát triển trên nền tảng động cơ J-series quen thuộc, từng được sử dụng trên các dòng Classic 350, Bullet 350 và Hunter 350. Xe được phân phối với 4 phiên bản: Fireball, Stellar, Aurora và Supernova.

Ngoại hình không thay đổi nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng được bổ sung loạt màu sơn mới như: Fireball Orange, Fireball Grey, Stellar Marine Blue, Stellar Matt Grey, Aurora Red, Aurora Retro Green, Aurora Retro và Supernova Black.

Royal Enfield Meteor 350 2025 ra mắt

Động cơ 349cc, mạnh hơn các đối thủ cùng tầm giá

Cung cấp sức mạnh cho Meteor 350 là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 349cc, làm mát bằng không khí và dầu. Động cơ này cho công suất tối đa 20,2 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 5 cấp và bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt.

So với các mẫu xe phổ thông như Exciter hay Winner X (150 – 160cc), Meteor 350 sở hữu dung tích động cơ lớn hơn đáng kể, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn.

Meteor 350 2025 bổ sung nhiều phối màu mới hấp dẫn

Trang bị an toàn và tiện nghi nổi bật

Meteor 350 2025 được trang bị hệ thống phanh đĩa trước/sau cùng ABS 2 kênh tiêu chuẩn. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng 41 mm phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng bánh hợp kim đúc, lốp không săm.

Một số tiện ích đáng chú ý trên phiên bản mới gồm: cổng sạc nhanh USB Type-C; cần phanh và cần côn có thể điều chỉnh; đèn pha và đèn báo rẽ LED; hệ thống định vị Tripper Navigation tích hợp Google Maps; bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt.

Đặc biệt, các phiên bản Fireball và Stellar được trang bị đèn pha LED và màn hình Tripper tiêu chuẩn, trong khi bản Aurora và Supernova được bổ sung cần côn điều chỉnh.

Hệ thống chiếu sáng với đèn pha và đèn báo rẽ LED

Kích thước và thông số kỹ thuật

Meteor 350 2025 giữ nguyên kích thước tổng thể với chiều dài 2.140 mm, rộng 845 mm, cao 1.140 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.400 mm, chiều cao yên ở mức 765 mm và khoảng sáng gầm 170 mm - phù hợp với vóc dáng người dùng tại thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

“Trái tim” của Meteor 350 2025 là khối động cơ 349cc, xi-lanh đơn

Tiềm năng cạnh tranh tại Việt Nam

Với mức giá quy đổi chỉ khoảng 50 triệu đồng và được trang bị nhiều tính năng cao cấp như ABS 2 kênh, định vị GPS, sạc nhanh, Meteor 350 có thể là lựa chọn hấp dẫn nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mẫu xe này được đánh giá có thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe côn tay phổ thông như Yamaha Exciter và Honda Winner X, vốn có giá bán cao hơn nhưng động cơ nhỏ hơn và ít trang bị hơn.