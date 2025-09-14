Danh mục
Italjet Dragster 300 2025 ra mắt: Thiết kế độc đáo, hiệu suất đỉnh cao

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Italjet Dragster 300 2025 chính thức ra mắt tại Malaysia, mang thiết kế khác biệt và hiệu suất vượt trội trong phân khúc xe tay ga thể thao cao cấp.

Thiết kế dị biệt, đậm chất tương lai

Italjet Dragster từ lâu đã gây tiếng vang trong giới đam mê xe máy nhờ vẻ ngoài hầm hố, mang phong cách như một "chiến binh đường phố". Phiên bản 2025 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với khung thép mắt cáo lộ thiên, hệ thống treo cánh tay đòn trước độc lập (ISS) và gắp đơn phía sau - tạo nên tổng thể vừa cơ bắp vừa mang hơi hướng công nghệ cao.

glo-italjet-dragster-300-2.jpg

Hai biến thể của mẫu xe được phân phối tại Malaysia gồm: Malossi Edition - Giá bán 37.800 ringgit (khoảng 237 triệu đồng) và Gresini Racing Team Edition - Giá bán 38.800 ringgit (khoảng 243 triệu đồng).

glo-italjet-dragster-300-1.jpg

Trang bị cao cấp từ đầu đến chân

Italjet Dragster 300 2025 được trang bị loạt linh kiện hàng hiệu như hệ thống giảm xóc Paioli có thể điều chỉnh, bộ mâm hợp kim 12 inch phía trước (lốp 120/70) và 13 inch phía sau (lốp 140/60), giúp tăng khả năng bám đường và ổn định khi vào cua ở tốc độ cao.

glo-italjet-dragster-300-3.jpg

Hệ thống phanh Brembo danh tiếng với đĩa trước 240 mm và đĩa sau 175 mm, tích hợp ABS cho bánh sau - tăng cường độ an toàn khi phanh gấp. Hệ thống chiếu sáng toàn bộ là đèn LED, nổi bật với đèn xi-nhan LED tuần tự, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại và thu hút.

glo-italjet-dragster-300-4.jpg

Hiệu suất đáng nể trong thế giới tay ga

Trái tim của Italjet Dragster 300 là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 278 cc, DOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất 23,8 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 26 Nm tại 6.250 vòng/phút - một con số ấn tượng trong phân khúc xe tay ga thể thao.

glo-italjet-dragster-300-5.jpg

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp dây curoa truyền động. Trọng lượng xe ở mức 128 kg, đi kèm bình xăng 11 lít và chiều cao yên chỉ 770 mm, phù hợp với đa số người dùng tại khu vực Đông Nam Á.

glo-italjet-dragster-300-6.jpg

Có mặt tại Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam

Italjet Dragster hiện đã được phân phối chính hãng hoặc nhập khẩu tư nhân tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Với bản nâng cấp 2025, Dragster 300 hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc tay ga khác biệt - cả về thiết kế lẫn hiệu năng.

glo-italjet-dragster-300-7.jpg
